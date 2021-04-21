沙文定罪 華人有喊讚有搖頭

明尼蘇達州白人警察沙文（Derek Chauvin）去年5月以膝蓋壓頸導致非裔佛洛依德（George Floyd）喪命案，七女五男12名陪審員20日裁決被告包括二級謀殺罪在內所有三項罪名全部成立，三罪相加最高可判75年。（網絡圖片）

明尼蘇達州白人警察 沙文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸導致非裔佛洛依德（George Floyd）喪命案，陪審員20日裁決被告包括二級謀殺罪的所有三項罪名都成立，三罪相加最高可判75年，45歲的沙文可能要在大牢中度過餘生。判決結果一出，華人社區反應多樣，有認為此為社會代價最低的判決，警醒警察不能草菅人命；有認為裁決不公，總統慰問和民事賠償在先，嚴重干擾正常的司法審判；更多民眾認為，陪審團是在暴力威脅下做出裁決，是美國 司法獨立陪審團獨立的終結。

陪審團在經過三周聽證以及兩天十個小時的閉門研議後，做出沙文三罪成立裁決；二級謀殺最高可判處40年徒刑，三級謀殺最高可判處25年徒刑，二級過失殺人罪最高可判處十年有期徒刑。

律師鄧洪認為，陪審團的裁決可謂「社會代價最低的裁決」，如果裁決被告無罪或部分罪名不成立，可以想見馬上全國烽火四起，雖然相當部分人認為對沙文的二級謀殺等罪名起訴並不公平，但客觀情況卻是他的定罪換來了全國的相對平靜。

不過鄧洪表示，此次判決也是對警界的警醒。大多數民眾對警察保持好感的傳統，最近十多年卻轉變為愈來愈多民眾對警察愈來愈反感，對警察文化深惡痛絕，箇中原因，值得警界好好檢討。本案同時暴露警察訓練過程中的種種問題，如果不及時糾正和改善，不但當事警察可能坐牢，地方政府也可能面臨天價賠償，兩敗俱傷。

他表示，警察執法過度時有其例，當年洛杉磯警察圍毆金恩，如果不是恰好被人錄像，警方也不會承認，現在各種媒介更加發達，給警方的言行布下天羅地網。

●未判先賠2700萬 前所未有

律師劉龍珠則認為，沙文過失殺人罪成立，罪有應得；但二級謀殺和三級謀殺，不但裁決沒有道理，連檢方起訴也站不住脚，「整個事件被政治操作」。

劉龍珠認為，按照美國傳統，刑事案在先，民事起訴在後，但刑案未判先賠2700萬，法官指令陪審團嚴判，檢方對辯方證人比例為38對7，都顯示出本案極其不尋常。「我想20日的裁決對會讓全國許多警察睡不好覺，今後該怎樣執法？恐怕很多人要辭職」，他表示，佛洛依德在以假鈔換香菸，自身有病和吃藥的情況下被警察壓脖至死，而拜登總統在本案審判之前就去慰問佛洛伊德 家屬，讓難以數計為保護民眾安全和國家利益英勇獻身的警察們情何以堪？

●陪審團獨立性受質疑

洛杉磯地區法學院張姓學生認為，在目前的政治思潮下，陪審團的裁決是他預測到的。他認為，從一開始沙文的律師要求異地審理被法官拒絕，該案經歷了太多的政治壓力，來自Antifa、BLM等極端左翼組織的暴力威脅，始終籠罩陪審團。選擇陪審團時，有預備陪審員明確表示如果當選陪審員，會擔心自己和家人遭遇暴力威脅。也因此，此案僅陪審團就選了快兩周。好不容易選好了，馬上宣布和佛洛伊德家達成2000多萬元的和解金。這顯然給陪審團能否獨立、客觀判斷事實造成了不可避免的干擾。

張同學表示，雖然法官一再要求陪審團不要讀相關新聞，但極左暴力組織BLM和antifa隨時準備燒殺搶掠的信號，已經越來越強烈。發展到後來，每天都有人在法庭門前抗議集會。而最近又因為其他一些案件，這兩個暴力組織又開始在波特蘭、西雅圖等地打砸搶燒。雖然和此案無關，但誰又能不聯想到沙文案後會發生什麼呢？陪審員每天都要回家， 不可能生活在信息真空裡。他們真的沒有隱憂嗎？