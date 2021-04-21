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網戀詐騙 多鎖定中老年離異女性

記者邵敏／洛杉磯報導
網戀詐騙受害者多為女性，如何防範被騙很重要。（unsplash.com）
網戀詐騙受害者多為女性，如何防範被騙很重要。（unsplash.com）

網戀詐騙案件中的被害人大多是女性，那麼，不法分子是如何選擇行騙對象，又是如何層層設套，誘使被害人上當受騙？女性又該如何防範網戀詐騙案件呢？

「網戀非常瘋狂，我接手負責的網戀詐騙案件已有十多起，被害人全是女性。」洛杉磯刑事律師劉龍珠介紹，「受害者年齡以中老年居多，而且大多是離異女性。」

劉龍珠說，被騙女性因離異通常比較寂寞，希望盡快找個伴侶，而且大多數有孩子，迫切需要組建一個完整的家庭，這樣的感情缺口就很容易被犯罪分子利用。

電視劇《武林外傳》人物原型、知名網紅莫小貝介紹說，因為身邊不少女性朋友碰到過類似詐騙案件，她總結出幾條經驗，「騙子通常會找一個看起來像富婆的社交媒體賬號，之後通過這個富婆賬號再去加她的好友，因為他們懂得圈層的重要性。」

劉龍珠也指出，經常在網絡上炫富的人，最容易成為不法分子下手的對象。那麼這些利用網戀行騙的人，他們又是如何展現自己的社會身分呢？

「陽光帥氣身材好，工作大多從事金融行業，朋友圈發的基本是紅酒雪茄、遊艇健身、美食度假、高端聚餐，打造完美人品，就是一個偶像劇男主角。」莫小貝說。

劉龍珠認為，行騙者除了年輕又帥之外，還每天噓寒問暖，讓被害人感覺現實生活中根本就找不到這樣一個完美的人。 「女性容易在這類案件中被騙，也是因為女性容易對感情產生幻想，覺得真的找到白馬王子了，失去理性判斷。」

那有什麼方法可以防範類似的網戀詐騙？莫小貝說，首先看對方提供的照片。 「騙子使用的照片像素都比較低，因為盜用網圖，可以比較一下自己的照片和騙子的照片。 」很容易分辨照片質量不同，因此來判斷對方是否在戀愛過程中提供了虛假信息。

「最重要一點，一定要求對方視頻通話。」莫小貝認為，這是一個關鍵殺手鐧，「不肯視頻的絕對是騙子，騙子會以各種理由說現在無法視頻，比如手機鏡頭壞了，現在開會不方便，有些直接說我不喜歡視頻，實在混不過去，被逼打開視頻也是黑屏。」

網戀本身並沒有錯，但網絡僅是提供雙方相識的平台。劉龍珠說：「網戀相識一個月後一定要見面，如果對方以各種理由推拖不能見面，那就不要談。」而且，為了避免在網戀過程中被騙財，劉龍珠提醒，「作為女性，非但不要炫富，最好是裝窮，如果對方因你的富有而來，那騙財的目的性就很強。」

詐騙 健身 洛杉磯

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