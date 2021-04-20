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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

針對華人毆打辱罵 南加男子被捕 日裔東奧空手道選手遭殃

記者啟鉻／橙縣綜合報導
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會空手道比賽。(Sakura Kokumai instagram)
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會空手道比賽。(Sakura Kokumai instagram)

南加州一名獲選參加東京夏季奧運會的日本裔空手道女選手，4月1日在橙市Grijalva公園訓練時，遭到一名男子以歧視言語攻擊，案發後該運動員將過程視頻發布到社交媒體。這名男子18日又在同一公園內，動手毆打一對韓裔老夫婦時，橙市警員趕到現場逮捕他，罪名包括仇恨犯罪、威脅、攻擊等。嫌犯向警方供稱，他認為被害人是華裔，才會動手攻擊。

嫌犯威沃納（Michael Vivona）25歲，河濱縣科洛納市（Corona）居民，他涉嫌對將參加2021年夏季奧運會日裔女選手、28歲小向(Sakura Kokumai)謾罵攻擊，他還涉嫌虐待年長者，實施仇恨犯罪。

橙市警局發言人指出，79與80歲的韓裔老夫婦當晚7時半在公園內散步，嫌犯不發一語就出拳攻擊，將被害人擊倒在地。但稍晚嫌犯在警方偵訊時表示，他出於種族原因動手，而且發表了許多種族的評論。警方表示，嫌犯對亞裔有刻板印象，而且認為被害人是華裔才會發動攻擊。

Sakura Kokumai曾獲得七次全美冠軍，她於4月1日在橙市Grijalve Park訓練時遭男子惡言攻擊，她將視頻在社交媒體Instagram發布。視頻中男子對她大聲吼叫，內容包括「蠢東西，滾回家去！」Kokumai是日裔美國人，當她開車離開時，還聽到男子謾罵中還帶著「Chinese」和「sashimi」（生魚片）。她對媒體記者表示，遭到一名完全陌生人對她歧視性惡言惡意完全不解。

她說，當時公園裡有不少路人，但在嫌犯離開現場之前，沒有人對她伸出援手，她感覺時間似乎停止。該嫌犯18日在攻擊韓裔老夫婦時，一言不發就動手打人，但這次立刻有數名路人包圍他，並即刻報警。老夫婦所幸只受到輕傷。

Kokumai準備在今年東京夏季奧運會上代表美國參賽，正在公園裡慢跑時遭遇男子謾罵。她表示，她之所以在社交媒體分享這則令人不舒服的視頻，目的就是大家認識到目前在美國社會存在針對亞裔侵擾行為。

她說，我要每個人都知道，尤其是亞太裔社區，你並不孤單。最重要的是要有同情心，有愛心彼此互相關照。在視頻發布後，Kokumai獲得不少人溫暖關心，她說，很令人感動，因為當她在公園遭遇謾罵時，確實覺得自己很孤單。不過現在好了，聽到這麼多人關懷後，感到自己真正屬於美國。

Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kok...
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kok...
Michael Vivona於4月1日在橙市公圖內，言語攻擊Sakura Kokumai 。(Sakura Kokumai instagram)
涉嫌歧視犯罪的Michael Vivona，被橙市警局逮捕。（橙市警局提供）
涉嫌歧視犯罪的Michael Vivona，被橙市警局逮捕。（橙市警局提供）
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會空手道比賽。(NBC...
Sakura Kokumai 將代表美國，參加東京夏季奧運會空手道比賽。(NBC)

美國 韓裔 奧運

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