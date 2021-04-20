蒙市雙屍案 景亦新不認罪 選公辯律師

景亦新5日傍晚6時左右在一家餐廳對受害人李翟明（Zhaiming Li，音譯）射擊。（視頻截圖）

蒙特利公園 市雙屍槍擊命案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）19日過堂（Arraignment），他面臨三項重罪指控，當天他對法官表示不認罪，下一次庭訊定在6月10日。洛杉磯縣檢察長辦公室目前對此案沒有加上「特殊情況謀殺罪」(murder under special circumstances)，景亦新可能至少被判25年、至多50年不等的刑期。

38歲的蒙特利公園市居民景亦新19日出庭，曾有本地華人 律師曾聯繫他，表示要做他的辯護律師，但他選擇政府公派辯護律師。他對檢方指控的兩項惡意預謀殺人、槍枝指控重罪不認罪。

由於此案沒有加上「特殊情況謀殺罪」(murder under special circumstances)，目前尚不清楚是否因為洛縣 檢察長賈斯康(George Gascón)厚待犯人的新政策方向。

律師劉龍珠表示，景亦新被控兩項一級謀殺，如果這都成立，將至少判處50年徒刑，這對38歲的景亦新來說，相當於終身監禁。

但劉龍珠表示，監控視頻顯示，景亦新沒有一開始殺害妻子王玲玲（Lingling Wang，音譯），而是在妻子攔截時才開槍，所以不排除被告律師試圖將景亦新蓄意謀殺妻子的罪名拿掉，如果這樣，景亦新可能就少了一個25年的刑罰。再加上本案沒有加上「特殊情況謀殺罪」，景亦新可能最終會被判刑25年或30年，而不是終身監禁。

他說，通常公派律師辯護方向是速戰速決，所以最後檢辯雙方很可能達成認罪協議，法官量刑的可能性很大，但是因為本案檢方掌握的證據較充足，景亦新蓄意謀殺意圖明顯，不僅準備兩個彈夾，且在公共場合跟隨受害人進入餐館，不存在激憤殺人的辯護角度。

劉龍珠認為，就像爾灣華人工程師孫紅力（Hongli Sun）刺死牙醫師劉旭桉（Dr. Xuan Liu）一案，最終辯護律師也無法將其拿著大刀，解釋為激憤殺人和臨時起意。另外，現場視頻證據包括餐廳監控視頻，可作為本案證據使用，所以低於25年的刑罰不太可能。

在9日初次過堂時，法官提出200萬元保釋金，但最後在檢方要求下，裁定不予保釋。

景亦新5日傍晚6時左右，將手槍藏於紙袋中，尾隨受害人李翟明（Zhaiming Li，音譯）和王玲玲進入蒙特利公園市嘉偉大道（Garvey）的一家華人燒烤餐廳。在兩名受害人聊天時，衝到其面前掏出手槍對兩人進行行刑式射殺。殺人後他在現場等了20秒，確認兩人死亡後，才步行離開。