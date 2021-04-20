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研究：老人得過新冠 更應打疫苗 半年後綜合抗體降逾一半

記者邵敏╱洛杉磯報導
打過疫苗六個月後，老年人綜合抗體降低超過一半。（unsplash.com）
打過疫苗六個月後，老年人綜合抗體降低超過一半。（unsplash.com）

感染過新冠病毒的人是否會再次感染？打過疫苗的人又有多少概率會感染病毒？這些問題引起越來越多關注。目前一些研究陸續顯示，老年人更容易再次感染新冠病毒。

「無論感染新冠病毒後產生的抗體，還是疫苗發揮的保護作用，對於年紀大的人來說，隨著時間推移，保護率都會相對較弱。」流行病學專家黃重德認為，「這就像流感疫苗一樣，對於老年人的保護率相對年輕人都要弱一些，因為老年人抵抗力比較差。」

但即便再次感染，得重病或死亡的比例都很低。黃重德說，只是老年人要特別注意保護自己，打好疫苗的三個月之內是非常安全的，六個月之後一定要提高警惕，「戴口罩和保持社交距離都是必不可少的」。

根據黃重德提供的最新研究數據，輝瑞疫苗(Pfizer)，莫德納(Moderna)疫苗在三個月內的保護率是94%－95%左右，六個月之後，疫苗保護率普遍下降到91% ，綜合抗體降低將近一半，而老年人的綜合抗體降低更超過了一半。

對於感染過新冠病毒的人是否會再次感染？早期研究發現，再感染率低於1％，免疫保護可持續五至六個月。但最新研究揭示，年輕人和老年人免疫保護的顯著差異。

美以美醫院傳染病學專家江華指出，老年人再次感染新冠危險是存在的。根據最近一個來自丹麥的調查結果顯示，新冠病毒感染後對再次感染的保護率約80%，但在65歲以上的老人中，保護率降至47%。因此感染過新冠病毒的老年人，仍需要接種疫苗。

江華指出，丹麥科研人員研究去年9至12月400萬人的新冠再感染率，並與去年3至5月的新冠感染率進行比較，在去年3至5月檢測到的1萬1068名新冠感染陽性患者中，有72人在第二次檢測中再次呈陽性，平均再感染率達到0.65%，但其中65歲以上老年群體的再感染率達到3.6％。

研究人員稱，隨著人們年齡增長，免疫反應會減弱，感染後的抗體水平比年輕人下降也更快。一位病毒免疫學專家表示：「儘管研究顯示老年人有再次感染新冠的風險，但關鍵問題是，他們再次感染後是否有重症的情況出現。」

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