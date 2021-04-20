洛縣5校傳確診 體育活動傳染 衛生局：青少年打疫苗很重要

衛生局認為，16歲及17歲學生接種疫苗很重要。（本報檔案照）

洛杉磯縣許多學校在過去幾周已重啟，目前有77%公立學校開放，43%私立學校重啟，這意味著有超過1600所學校已恢復面對面教學模式。但截至4月15日，洛縣 目前有五所學校出現新冠確診病例，學生染疫原因多是因參與青少年運動項目，不是在課堂內傳染。衛生局認為，16歲及17歲學生接種疫苗 很重要。

洛縣在過去幾周新冠病毒確診病例數量穩定。4月11日平均每日新增414例確診，比新冠疫情確診最高數字減少98%。住院人數也比疫情嚴峻時期降低94%。4月19日新增降為337例確診、18例死亡。

洛縣公共衛生局指出，洛縣已施打超過600萬劑新冠疫苗，洛縣約有1000萬人口，目前已有408萬126人打了第一劑、223萬9672人打了第二劑。超過70%洛縣65歲以上長者，已接種第一劑疫苗。洛縣各地這周有711處疫苗施打中心營運，持續為人們施打輝瑞及莫德納 疫苗。新增的兩處疫苗施打中心是Palmdale Oasis Park Recreation Center及College of the Canyons，均有預約空位開放給民眾。

目前洛縣仍不提供嬌生疫苗，目前有70%嬌生疫苗都已被輝瑞或莫德納疫苗取代。衛生局未來將遵循聯邦食藥署、疾控中心(FDA、CDC)的公告進行疫苗接種。