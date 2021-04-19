反仇恨亞裔微信群遇犯罪 換匯詐欺頻傳 騙徒這樣下手

謝小麗通過對方提供的一個電話號碼轉了1千美金。（謝小麗提供）

住在洛杉磯縣南艾爾蒙地市的00後女孩謝小麗，4月4日在與網友私人換匯過程中被騙。這類案件屢見不鮮，騙子究竟如何下手，民眾又該怎樣防範。

謝小麗前不久加入一個反對仇恨亞裔犯罪的微信 群，之後，她收到群裡一個名叫「我是Carrie」網友的私聊邀請，小麗沒有多想，很快接受對方並加為好友。

此人在微信聊天中約小麗結伴遊行 ，同時表明自己從事換匯行業，若有需要可找她換匯。小麗是留學生 ，她稱私人換匯在留學生群體較常見，所以當時沒覺得任何懷疑。

4月4日上午，小麗急需要把手中1000美元換成人民幣，於是就想到這個網友。「當時我們談妥，以1美元換6.55元人民幣的匯率成交，對方提出讓我先轉1000美金到她提供的美國銀行帳戶，之後她再通過微信轉給我6550元人民幣。」

下午3時，按照「我是Carrie」建議的方式，小麗通過她提供的一個電話號碼轉了1000美金。 「轉好後我問她，何時可轉人民幣給我，對方說要等美金到帳後再轉。」這時，小麗產生了懷疑，「之前承諾只要我轉了美金，她會馬上轉人民幣，但突然說要等美金入帳之後才能轉。」

小麗之後多次催對方轉錢，但「我是Carrie」總是尋找各種理由拖延，「當天晚上我一直發消息，沒有任何回應，打微信電話也沒人接。」小麗曾嘗試撥打「我是Carrie」提供的轉帳電話，那是一個舊金山的電話號碼，「接電話的人說，錢是我自願轉的，他也確實收到1000元。但想要人民幣就去找那個騙子，不要找他。」

小麗還翻出「我是Carrie」的微信朋友圈，找到一些帶有電話號碼的轉帳記錄。 「我就撥打這些電話號碼，其中一個男孩告訴我，這個騙子其實是個中間人，她利用同時需要換外匯的兩個被害人，將一方的美金轉到另一方的銀行帳戶，同時騙取其中一方的人民幣。」

利用這樣的行騙方式，即使警方立案、銀行追查，也很難追回被騙錢財，因為騙子提供的銀行帳戶，通常是另外一個被害人的。

小麗說，被騙錢當晚，這個微信號「我是Carrie」的人，就把她的微信聯繫直接刪除。目前，謝小麗尚未報警，但已報告銀行，銀行需要10至45個工作日才能回覆。