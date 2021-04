黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現,口腔消毒液氯西丁,對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。(本報檔案照)

南加大 知名流行病專家黃重德醫學博士最新研究發現,一種口腔消毒液對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到近90%。該項具有前瞻性的重要發現近日登上知名醫學病毒學雜誌,引起大型生化和製藥公司關注,國際病毒學界邀請黃重德擔任今年11月在瑞士蘇黎世舉辦的國際臨床與藥物微生物學會議(International Conference on Clinical & Pharmaceutical Microbiology)主講人。

黃重德的論文「在COVID-19患者中使用氯西丁根除口腔和咽喉病毒(Use of Chlorhexidine to Eradicate Oropharyngeal SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients)」近日在醫學病毒學雜誌Journal of Medical Virology發表,受到病毒防治和大型藥廠關注。嬌生公司(Johnson & Johnson)特別致電黃重德,表示對其研究成果印象非常深刻,並探討未來合作前景。

黃重德的研究發現,住院的新冠病患在使用氯西丁(Chlorhexidine)口腔沖洗和後鼻咽噴霧後,症狀明顯改善甚至消失。住院患者在每天兩次使用氯西丁,在四天後比完全沒有用藥的病患效果明顯改善,60%的病毒和感染症狀消失。如果在口腔沖洗的基礎上加上喉嚨噴霧,效果增加到86%以上。研究同時發現,氯西丁是目前COVID-19預防指南中簡單而安全的防疫 補充劑,在減少疾病傳播方面可能發揮重要作用。

黃醫師表示,氯西丁是牙醫診所經常使用的一種口腔消毒劑。在新冠病毒開始橫行全美後,他開始對此一消毒劑深入研究,目標是看此一消毒劑是否對新冠病毒有效。在過去十個月,他最初選擇了800名新冠病患病人作臨床試驗,400人合格,最後剩下200人做分析。結果發現氯西丁對新冠病毒的預防具有非常明顯的效果,尤其是在口腔和咽喉的深度使用後,效果相當好。在口腔使用氯西丁數天後,病人唾液中的病毒全部消失。

黃醫師同時對一線護士進行試驗,在感染高峰期間四個月中,天天使 用氯西丁清潔口腔的護士沒有一人感染;而同樣周期中沒有使用氯西丁的護士,感染率幾乎在一半左右,甚至有人死亡。

黃醫師表示,目前的研究沒有發現這一藥物的副作用,唯一的可能是會在牙齒上留下一些小斑點,但刷牙之後就可以消除。氯西丁可以通過醫生處方獲得,也可以在藥店購買,被視爲較爲安全的藥品。

黃醫師表示,隨著疫苗大規模施打,各地疫情已緩解很多,但還是不能放鬆防疫警惕,最好每天使用氯西丁清洗口腔,每天兩次噴霧喉嚨;去不安全的地方或坐飛機出行後,馬上使用此藥清潔嘴巴和喉嚨,每次10-15CC足夠。

他的研究發現,即便是被別人傳染上病毒,如果及時使用氯西丁清洗,不但情況會好很多,而且大大減少傳染給別人的可能,因爲病毒通常在口腔進入咽喉和鼻腔平均5.2天後才會發病,如果在此期間消滅病毒,就不會出現陽性感染。