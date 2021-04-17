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黃重德研究發現：氯西丁口腔消毒液可抗新冠

記者楊青／洛杉磯報導
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）
知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

南加大知名流行病專家黃重德醫學博士最新研究發現，一種口腔消毒液對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到近90%。該項具有前瞻性的重要發現近日登上知名醫學病毒學雜誌，引起大型生化和製藥公司關注，國際病毒學界邀請黃重德擔任今年11月在瑞士蘇黎世舉辦的國際臨床與藥物微生物學會議（International Conference on Clinical & Pharmaceutical Microbiology）主講人。

黃重德的論文「在COVID-19患者中使用氯西丁根除口腔和咽喉病毒（Use of Chlorhexidine to Eradicate Oropharyngeal SARS-CoV-2 in COVID-19 Patients）」近日在醫學病毒學雜誌Journal of Medical Virology發表，受到病毒防治和大型藥廠關注。嬌生公司（Johnson & Johnson）特別致電黃重德，表示對其研究成果印象非常深刻，並探討未來合作前景。

黃重德的研究發現，住院的新冠病患在使用氯西丁（Chlorhexidine）口腔沖洗和後鼻咽噴霧後，症狀明顯改善甚至消失。住院患者在每天兩次使用氯西丁，在四天後比完全沒有用藥的病患效果明顯改善，60%的病毒和感染症狀消失。如果在口腔沖洗的基礎上加上喉嚨噴霧，效果增加到86%以上。研究同時發現，氯西丁是目前COVID-19預防指南中簡單而安全的防疫補充劑，在減少疾病傳播方面可能發揮重要作用。

黃醫師表示，氯西丁是牙醫診所經常使用的一種口腔消毒劑。在新冠病毒開始橫行全美後，他開始對此一消毒劑深入研究，目標是看此一消毒劑是否對新冠病毒有效。在過去十個月，他最初選擇了800名新冠病患病人作臨床試驗，400人合格，最後剩下200人做分析。結果發現氯西丁對新冠病毒的預防具有非常明顯的效果，尤其是在口腔和咽喉的深度使用後，效果相當好。在口腔使用氯西丁數天後，病人唾液中的病毒全部消失。

黃醫師同時對一線護士進行試驗，在感染高峰期間四個月中，天天使用氯西丁清潔口腔的護士沒有一人感染；而同樣周期中沒有使用氯西丁的護士，感染率幾乎在一半左右，甚至有人死亡。

黃醫師表示，目前的研究沒有發現這一藥物的副作用，唯一的可能是會在牙齒上留下一些小斑點，但刷牙之後就可以消除。氯西丁可以通過醫生處方獲得，也可以在藥店購買，被視爲較爲安全的藥品。

黃醫師表示，隨著疫苗大規模施打，各地疫情已緩解很多，但還是不能放鬆防疫警惕，最好每天使用氯西丁清洗口腔，每天兩次噴霧喉嚨；去不安全的地方或坐飛機出行後，馬上使用此藥清潔嘴巴和喉嚨，每次10-15CC足夠。

他的研究發現，即便是被別人傳染上病毒，如果及時使用氯西丁清洗，不但情況會好很多，而且大大減少傳染給別人的可能，因爲病毒通常在口腔進入咽喉和鼻腔平均5.2天後才會發病，如果在此期間消滅病毒，就不會出現陽性感染。

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