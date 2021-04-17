社區服務有績效 學生領袖名校錄取

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高中四年需要完成多少個小時的社區服務呢？除非某些學校設定指標，通常只要完成50至200小時的社區服務。但是，大學並不是只看完成的社區服務的數量，更加看重服務工作的質量。亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）華裔學生領袖陳勉行（Travis Chen），帶領學生動員社區投票通過教育 公債A提案（Measure A），對於學區 發展價值很大，申請大學時受到重視。

申請美國知名大學，並非完全取決於GPA和SAT高分，因為大學不僅培養科技人才，並且栽培社區領袖，將來出任或競選公職。而社區服務就是鍛鍊領導能力、團結同學、動員選民、宣傳議題的途徑。學生透過參與社區活動，增強公民意識，培養解決問題的能力，兌現服務承諾。

2017年3月亞凱迪亞學區（Arcadia USD）教育公債A提案（Measure A）公投，延長土地附加稅18年。陳勉行帶領同學深入社區，遊說家長和動員選民投票支持。後來A提案以些微多數驚險通過，立即為學區保住了31個教學職位，每年可為亞凱迪亞學區帶來430萬元額外經費，18年總計超過7700萬元。，

此外，亞凱迪亞學區20多年來一直同亞利桑納州印地安人阿帕奇部落（Apache Tribe）建立支援關係，每年為該部落學童提供教育工具。2016年亞凱迪亞高中Apache分會會長陳勉行，領導同學募集 5500元禮物卡和價值2000元的嬰兒用品，實物裝滿兩輛Penske貨櫃車，12月12日開往印地安保留地，為貧困孩童和家庭送去一片愛心。

2017年陳勉行被南加州大學（USC）錄取，他表示，「我沒有最強的GPA或SAT成績，讓我脫穎而出的是對社區的承諾。從推動學區教育公債提案，到每年募集物資支援落後社區，我表現出領導能力和幫助社會的熱情。學生應該開發自己的服務熱情和領導才能，建立人際網絡和促進個人成長。」（記者 丁曙）