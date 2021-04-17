賈斯康罷免案月底前提出 需獲59萬選民連署

洛縣檢察長賈斯康面臨罷免危機。（本報檔案照）

罷免洛杉磯 縣地檢署檢察長賈斯康（George Gascón）行動，從今年3月拉開序幕，目前進入籌備最後階段。

按照加州 法規，選民不能在民選官員上任三個月内將其罷免。3月8日，也就是賈斯康上任剛滿三個月，罷免行動組織就向公眾發出一項意向罷免通知，傳達計劃罷免賈斯康信息。

根據罷免行動組織網站透露的信息，罷免組織者將會在4月中旬至月底之間向洛杉磯縣選務處提出罷免案，必須獲得洛杉磯縣書記官/縣書記員的批准。如果獲得批准，罷免行動組織需要在160天内獲得近59萬個合法選民的簽名之後，選務處將舉行特別的罷免選舉，如果簡單多數的投票 者（50%+1）支持，罷免即算過關。

據RecallGeogeGascón網站，罷免賈斯康的原因是，他當選以來，拋棄了犯罪受害者及其家屬利益，無視法治，削弱了對最暴力罪犯（包括殺人犯、武裝強盜和強姦犯）的合法判刑要求，並減輕了對仇恨、槍枝和幫派犯罪的求刑。

罷免行動支持者認爲，賈斯康的新政策對待職業和重複暴力罪犯就像他們從未犯罪一樣，無視人民通過的公共安全法。為了犯罪受害者及其家屬，為了公共安全，必須罷免他。

賈斯康則曾公開為自己的政策辯護。他說，研究表明，過度的判刑加劇了累犯，導致更多犯罪受害者。