「現在的美國不是我想要的」 罷免賈斯康 華人熱頭上

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康行動，正在收集連署簽名。(recallgeorgegascon.com)

洛杉磯縣醞釀罷免地檢署檢察長賈斯康行動如火如荼，數月來備受社區治安困擾的華人 社區也群情洶湧，不少民眾認為，賈斯康與加州 州長紐森 如出一轍，罷免行動應從上到下，治標治本，從根本上解決問題。

「來美將近30年，這是準備第二次簽字參加罷免案」，格蘭杜拉居民張先生和太太表示，他們一直安居樂業，安分守己，但最近這一兩年越來越為生活和工作環境感到不安，甚至出門都提心吊膽，年初簽字罷免州長紐森，現在準備參加罷免賈斯康。

張家在住家隔壁城市拉汶擁有大型倉庫，「這麽多年一直平安無事」，但張太太表示，一年多前，他們倉庫多次大門被砸，物品被盜，從去年開始，遊民在他們的倉庫後面安隱扎寨，用他們的水管洗澡，將衣服晾在他們倉庫旁的樹上，多少次叫警察，都不解決問題，警察說他們也沒有辦法，最後只能自己在停車場上加裝鐵圍欄，將整個倉庫圍起來。但哪怕這樣，倉庫最近又好幾次被偷，「現在我們準備在鐵圍欄上再加上帶刺的鐵圈，像監獄那種」，張先生表示，現在的美國完全不是他想要的。

「現在連上公園和出門遛狗都提心吊膽」，南巴沙迪納市劉太太往年差不多這個時候全家會到洛市迴聲公園（Echo Park）看荷花，但現在那裏已經失守，遊民遍地，遊民霸占公園，霸占海灘，執法部門有法不依執法不嚴，將來的社會治安真是難以想象。

「最可恨的是哪怕是證據確鑿，檢方也不起訴」，三周前參加鑽石吧華洋社區反亞裔歧視遊行示威活動的林先生表示，當時一輛黑色汽車有意在人群中U拐，車主多次叫囂「F CXX」，現場民眾全程錄像，但賈斯康辦公室卻認爲「證據不足」不予立案，檢察長這麽公然地站在多數人的對立面，令人難以置信。

律師鄧洪表示，各方信息顯示，平常不愛管事的華人社區，這次對罷免賈斯康的參與熱情非常高，與近期不少華人的親身遭遇有關。最近這兩年的社會思潮，使警方對很多案子的調查已縮手縮脚，尤其是針對亞太裔的仇恨犯罪，本就不容易立案，好不容易警察調查，檢方卻不起訴，就算起訴也是避重就輕，最終只能造成犯罪變本加厲，惡人當道。

鄧洪認爲，近年來加州各種社會問題愈來愈多，民眾壓力愈來愈大，絕不是賈斯康一個位置的問題，而是整個加州快速走向左翼極端使然，包括州長紐森和舊金山檢察長鮑丁，都表現出對極左的親近。從推動大麻合法化開始，寬恕犯罪，放縱遊民，在南北主要兩大地區檢察長極度激進的同時，紐森積極推動成立刑事改革委員會，意圖修改加州刑法，為賈斯康和鮑丁不追究重罪加刑的所謂「改革」保駕護航。

鄧洪表示，令華洋社區色變的SB 82法案只是加州十項提案中的一項，還有81號提案以及類似提案正等待過關，「非常值得注意的是，華人社區要面對的已不單是賈斯康，而是整個加州」，如果不阻止紐森等激進做法，還是於事無補。

華人律師表示，事實上賈斯康當年擔任舊金山檢察長，就是時任舊金山市長紐森任命，當時賈斯康是舊金山市警察局長，賀錦麗擔任加州檢察長後，賈斯康接替她原來的位置。