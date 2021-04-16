網傳英雄救亞裔反被毆 疑是烏龍

男子聲稱見義勇為保護一名被騷擾的亞裔婦女。（取自社交媒體）

15日南加的中英社群媒體都網傳一條信息，表示一名男子見義勇為，為了保護一名被騷擾的亞裔 婦女，遭到一夥歹徒毆打成重傷。相關信息發布在Gofundme上，希望為這位「英雄」募集醫藥費。由於全美各地都傳出亞裔成為仇恨犯罪受害人的事件，這條消息傳播迅速，不少華人 名字都出現在捐款名單上。不過當地警方對該案提出懷疑，表示目前案件雖在調查，但網上流傳的這條信息有許多不實之處。

信息最早是當事人男子Brant Carnwath發布在社媒上，隨後日裔演員Peter Shinkoda轉發Carnwath被毆打和血流滿面的照片和「事件原委」，並很快在亞裔社區傳播。這些信息表示，一名與Carnwath素不相識的亞裔婦女，在長堤 （Long Beach）的阿拉米托斯海灘（Alamitos Beach）被「種族騷擾」，Carnwath出於見義勇為，與一群歹徒搏鬥。當「這夥種族主義者」毆打他的時候，他告訴亞裔女子「快跑！」信息中還寫道：「他不顧生命危險，勇敢地與一幫種族主義者鬥爭。那正是美國精神！快快醒來吧」。

而相關的籌款頁面Gofundme是由Carnwath的弟弟Scott建立的，希望來支付他的醫療費，提及若有剩餘會捐贈幫助女性的慈善機構。Scott在頁面說明中還表示，襲擊事件使他哥哥不記得事件細節，但社交媒體上說他救的那位女子是亞裔，他希望任何目擊者若有關於此事件的信息或視頻，可提供給警方。

截至15日下午3時，頁面已顯示籌集了逾10萬元，有2400多人捐款，不少捐款人都是華人名字，紛紛留言表示感謝他的英雄行為，願支持幫助這樣一個為亞裔見義勇為的好人。還有華人社團計畫捐款希望對他表示感激，但也希望證實其真實性。

本報記者15日致電長堤市警局，警方目前的調查結果和Carnwath兄弟的說法卻不同。根據警方提供的信息，Carnwath似乎「救」的不僅不是亞裔，甚至也不是見義勇為，疑似酒後惹事鬥毆。

警方紀錄顯示，4月6日晚11時41分左右，警方接到報警稱有打架事件（battery），而前往東四街1200街區。到達現場後，警員先接觸了一名成年男性受害者，該受害者稱遭到約四名成年男性毆打。警方初步調查得知，受害人在一家店外聽到一名成年女性和男性嫌犯的口頭爭吵，於是靠近他們介入爭論。涉事女性被描述為「可能是成年白人」，她很快離開了現場。隨後嫌犯拳打受害者，同時大約三名其他嫌犯也將受害者打倒在地。嫌犯被描述為成年男性，他們在警方到達之前逃離了現場。長堤市消防急救人員也趕到現場，但受害者拒絕治療。受害人上身有受傷，並自行就醫。

長堤警局的信息官Arantxa Chavarria表示，目前當局認為該案只是一起打架鬥毆，沒有證據指向仇恨犯罪。她指出，當警方到達現場時，Carnwath似乎喝醉/嗑藥（intoxicated）了，他雖然不記得事發經過，但經過警方調查了解，當時的一男一女是情侶/夫妻（couple）正在吵架，且只是口頭爭吵無人動手。而Carnwath主動靠近這對男女試圖介入，隨後引發衝突。另外涉事的女子也非亞裔，目前調查認為是白人。她解釋，該局目前已經聯絡Gofundme，因為相關頁面上有許多錯誤信息。