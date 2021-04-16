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波霸危機早發現 這家華商超前部署 1年供貨無虞

記者謝雨珊／洛杉磯報導
品客多剛到貨的波霸。（記者謝雨珊/攝影）
品客多剛到貨的波霸。（記者謝雨珊/攝影）

波霸奶茶在美國各地越來越火，不只是亞洲人愛喝，其他族裔也經常人手一杯手搖飲料，並指定要加波霸。不過近日有外媒報導，美國正面臨一場「波霸危機」，波霸將在美國西岸大缺貨，導致業者面臨銷售「波霸奶茶沒有波霸」的窘境。南加州波霸奶茶店相當多，波霸需求量大，有業者注目國際動向，超前部署，驚險躲過這場「波霸浩劫」。

財經網站MarketWatch報導，美國西岸港口大壅塞，導致林林總總的亞洲進口貨物都受影響，包括從台灣進口的珍珠和波霸粉圓。加州波霸粉圓供應商Leadway International資深銷售經理Tommy Huang向舊金山紀事報表示：「約莫一周後，木薯澱粉將是珍稀之物，因為到時候沒人有貨。要到很久以後，我們才有辦法說，木薯粉不缺貨。」

不過從洛杉磯起家的一間傳統飲品店靠著老道經驗、觀察國際動向、及分店互相合作信任的精神，可望度過這場波霸浩劫，並自信地說「品客多波霸不缺貨」。

在洛杉磯白手起家的林偉恩夫婦，創立傳統飲品店品客多（Tapioca Express) 20多年，對海內外進貨程序再熟悉不過。品客多靠著「堅持傳統與回憶」理念，保留台灣傳統飲品的味道，再加上不斷創新與突破，讓這個品牌在擁有眾多新潮飲品店百花齊放的時代，仍佔有一席之地。

品客多老闆娘兼財務長薛麗華。（記者謝雨珊/攝影）
品客多老闆娘兼財務長薛麗華。（記者謝雨珊/攝影）

老闆娘薛麗華表示，經營品客多從挑選食材、海內外進貨等都是一手包辦。新冠疫情襲擊全美，疫情期間碼頭人力非常不足，導致碼頭大塞車，外海堵了一堆貨櫃船，使許多店家及超市的貨源都出現問題，供貨上面非常吃緊。以前從台灣運貨到長堤港口只需20幾天，現在要耗時兩個月。

她提到，去年向台灣叫貨時，發現原物料從東南亞進到台灣的時間延遲，台灣廠商也無法如期運貨至美國，意識到可能將面臨缺貨的可能。

「開波霸奶茶店怎麼可以沒有賣波霸？」這種想法在薛麗華的腦中閃過。今年1月之後她決定改變進貨策略，並調整貨櫃內容。以前一個貨櫃放同種材料，現在一個貨櫃的內容有多種材料。在叫貨時也擴大叫貨量，從原本進口的兩倍量增加到三倍量，並請台灣廠商事先將貨量備足，如此一來，將可解決一層又一層卡關的問題。這樣的超前部署，可確保未來各個分店的波霸供應正常。

當時意識到有供貨問題時，薛麗華在第一時間通知39家分店，安撫各店家的心，鼓勵大家共體時艱，在短暫貨源不足的時期，建議店家推銷顧客其他飲品或品項。她慶幸各分店配合及信任，才能共同度過這次驚險的「波霸危機」。品客多這一年的波霸供貨將不成問題。

薛麗華指出，整體大環境來說，波霸奶茶行業的多種材料確實出現缺貨。尤其現在貨櫃運輸費用從原本不到1000元上升至4000元甚至5000元，成本也增加不少。碼頭斷貨影響到整個供應鏈，一層一層環環相扣，貨物出不去也進不來，供貨量勢必受到不小的影響。她認為此波危機與疫情好壞有很大關係，估計波霸、茶葉等其他材料的供應量將隨著疫情緩和而有所緩解。

品客多創立20多年維持飲品品質。（記者謝雨珊/攝影）
品客多創立20多年維持飲品品質。（記者謝雨珊/攝影）

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