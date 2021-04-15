賈斯康改革 三城市不信任 拉米拉達市可望跟進

畢柯立維拉市議會13日晚以三比二通過對洛杉磯縣地檢署檢察長賈斯康特別改革的不信任案，這也是繼聖塔克瑞塔和比佛利山之後第三個城市對賈斯康投出不信任票。（網路圖片）

畢柯立維拉市（Pico Rivera）市議會13日晚以三票支持、兩票反對，對洛杉磯縣地檢署檢察長賈斯康（George Gascón）特別改革通過不信任投票 ，這也是繼聖塔克瑞塔（Santa Clarita）和比佛利山 （ Beverly Hills）之後，第三個城市對賈斯康投出不信任票。拉米拉達（La Mirada）也正在考慮做出類似不信任的決定。

畢柯立維拉市議員安德魯．拉羅在13日（周二）的市議會上明確表示，他對賈斯康的政策沒有信心。他强調說，媒體和檢察長辦公室不要將畢柯立維拉市議會的投票描繪成像聖塔克瑞塔，或比佛利山那樣的「白人共和黨人」。他本人就是民主黨人，他必須把政策擺在黨派之前。

賈斯康辦公室一位代表在當晚的市議會上發言表示，賈斯康的政策旨在「促進公共安全與公平、加强服務受害者，加強員警問責制」。

但拉羅指出，賈斯康以自己勝選爲由，說他想要達成的所謂改革是人民的意願，其實是一種忽悠。選民們投票決定維持死刑，任何殺害警察 人的都應該問罪死刑，但賈斯康的改革卻正好與多數人的意願和利益相反。

市議會最後以3比2通過不信任賈斯康改革案。反對的兩位議員莫妮卡．桑切斯和古斯塔沃．卡馬喬說，目前還沒有關於賈斯康政策影響的數據，兩人希望推遲投票。不過，大多數人認為賈斯康改革非常危險，當即投下支持不信任票。

一位民眾表示，賈斯康所謂推進公共安全簡直是一派胡言。他說，他家附近的房子花了200 萬元，但犯罪愈來愈囂張，婦女被瘋子追趕，光天化日之下入室盜竊，遊民將自己的生殖器曝露，很多犯罪肆無忌憚，因爲他們知道根本不會被起訴。

一位民眾憤怒表示，賈斯康的政策是助紂爲虐。多少年的法律規定不支付保釋金就要待在牢中，但現在卻變成不支付保釋金照樣隨便出獄，導致全國的罪犯都跑到加州。賈斯康不惜以犧牲大多數百姓的安全利益為代價服務少數人，到底為什麽？

除目前三個城市外，拉米拉達市議會也將在近期投票，預計也會對賈斯康投出不信任票。