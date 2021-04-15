罷免賈斯康很火熱 月底前提請願

罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康行動，正在收集連署簽名。(recallgeorgegascon.com)

南加州 華洋社區罷免洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）的醖釀和準備工作正如火如荼，政治和法律界觀察人士認爲，賈斯康罷免行動預計在本月底之前正式成軍，如果罷免行動在洛杉磯縣選務處正式確認之後160天内，獲得將近59萬個支持簽名，洛杉磯縣將舉行罷免特別選舉，只要簡單多數票支持即可通過罷免，賈斯康下台。

按加州法律規定，民選官員在其上任三個月内不可罷免，因此從今年初就傳出的賈斯康罷免案，到目前爲止尚處於醖釀和準備階段。支持罷免賈斯康的人士，目前只是向洛縣 選務處發出有意罷免他的通知，但尚須獲得選務處核准，同時正式通知賈斯康，才能進行下一步收集簽名的罷免請願行動，且在收集到相當於上次選舉十分之一選民人數，即近59萬個有效合法的支持簽名後，才能將罷免案放在選票上，由選民投票決定。

律師鄧洪表示，目前Face Book、change.org、recallgeorgegascon.com等幾個網站，都在積極推動賈斯康的罷免行動，但尚未確定哪個是罷免行動的官方組織。他相信未來兩周，罷免行動組織將進一步整合，形成統一戰線，就像罷免紐森的支持者，最終步調一致。

據recallgeorgegascon.com網站表示，支持罷免行動組織預計會在4月中至4月底之間提出罷免請願，該網站同時呼籲罷免賈斯康支持者先登記自己的電郵，以便官網提出罷免請願時可以用電郵聯絡對方。鄧洪表示，洛縣前檢察長庫利已表示將會參加此次罷免行動。

律師劉龍珠表示，賈斯康一直聲稱，罷免他的行動是共和黨人背後操手，實際上卻看到越來越多不分黨派的民眾、受害人家屬，甚至檢警界人士加入，認爲他未能代表大多數人利益。2020年大選洛縣選民對前洛縣檢察長雷西最大的詬病，是認爲她偏向警方；而她身爲非裔檢察長，對黑人的保護不夠，最終導致她在去年11月選舉中，以微弱差距敗選。

而賈斯康最大的金主是商界大鰐索羅斯，第二大和第四大金主分別是Netflix老闆夫婦。換言之，雷西得到警察 工會和檢察官協會大力支持，但賈斯康最大的支持則來自商界大金主，其競選金援比雷西多出500萬元。

賈斯康本身為古巴裔移民，當過警察，法學院畢業後擔任檢察官，有警檢雙重背景，但詭異的是，其表現與警方和檢方都不對頭；而沒有警察背景的雷西，卻獲得警察工會和檢察官協會支持。

劉龍珠表示，法官月前裁決洛縣檢察官協會1000多名檢察官聯名狀告賈斯康撤銷加重量刑（enhancements），違反加州憲法第1385條和1386條，也為罷免賈斯康行動添磚加瓦。

根據加州法律，支持罷免簽名網上填寫無效，需正式填寫表格，提供本人基本信息，以便有關部門確認簽名者為合法選民。獲得足夠的支持簽名後，罷免選舉以簡單多數（50%+1票）即為通過。