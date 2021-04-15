紐森促加州學校 秋季全面開放

加州州長紐森14日再次呼籲加州所有學校重開。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）14日再次呼籲加州所有學校重開，強調現時已沒有任何規定可以阻礙學生回到教室上課和取消遠距教學。

紐森14日前往北灣聖他羅莎（Santa Rosa）視察一所本周重開的小學，他帶著挫折的語氣說：「金錢不再是障礙，而是藉口。我希望所有學校重開，我一直非常清楚表達我對此事的立場。」

不過，紐森的希望暫時只能是希望，因為擁有1200多個學區 的加州教育體系是自治式，由學區各自與教師工會協商運行，不受州政府牽制。

面對政治壓力和被罷免的危機，紐森上周表示，他計畫於6月15日解除加州大部分防疫限制，讓商業恢復正常。他表示，他希望學校也能加入重開行列。

加州學校因為新冠疫情關閉了一年多，部分較大的學區已逐漸重開，包括洛杉磯和聖他牙哥。不過，洛杉磯聯合學區總監表示，受疫情打擊最嚴重的社區比較不願意讓子女重返校園。

紐森表示，加州1萬1000所公校目前已有超過9000所已經重開或已決定重開日期，但他說這個數字有誤導之嫌，因為各學區重開學校的定義並不一致，有些每周只提供一到兩天的面授教學，其餘時間仍維持網路教學。

舊金山小學本周也重新開放，但有近300名教師被允許在家透過Zoom教學，學生則坐在教室裡戴著耳機、看著筆電上課。

紐森重申，他催促讓加州620萬名K到12年級學生回到教室上課不是命令，而是請求。他說：「人們通常不喜歡被強制要求。話雖如此，我們還是希望看到我們的孩子能在今年秋季安全回到校園上課。」

不過，由家長組成的團體「重開加州學校」（Reopen California Schools）認為，紐森應該效法美國其他州下令學校重開，而不是一味與學校和工會周旋。

「重開加州學校」說：「紐森不能再自欺欺人，認為自己的話可以改變現況，他現在就必須強制要求所有K到12年級學校提供真正的、實質的、全天候的面授教學。」