加州暫停嬌生疫苗 紐森：不影響重開計畫

紐森表示，暫停使用嬌生疫苗不致於影響加州重開計畫。（美聯社）

鑑於聯邦正在調查嬌生 （Johnson & Johnson）新冠疫苗 可能的罕見副作用，加州 宣布暫停嬌生疫苗的注射。

在聯邦建議下，加州13日指示各縣和疫苗接種服務單位暫停使用嬌生疫苗。不過，州長紐森（Gavin Newsom）認為，暫停使用嬌生疫苗不致於影響加州實現重開計畫的能力。加州預定從4月15日起開放給所有16歲和16歲以上居民接種新冠疫苗，並在6月中旬解除大部分防疫限制。

紐森指出，嬌生疫苗僅占加州疫苗供應量的4%，同時，加州目前每周接種人數超過300萬人，6月15日重開計畫應該不會受到影響。紐森表示，約有8800位民眾已透過加州疫苗網站預約接種嬌生疫苗，官員正在為他們改預約接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗。

加州衛生廳指出，超過1500萬加州居民已接種一劑或兩劑新冠疫苗，其中約90萬人接種了嬌生疫苗，包括在公開場合接種的紐森和其他衛生官員。紐森13日在布特縣（Butte County）的記者會上說：「嬌生疫苗非常安全。」

聯邦疾病防治中心（CDC）和食品藥物管理局（FDA）13日表示，他們正在調查六名女性接種嬌生疫苗數天後出現血栓和血小板減少的事件，因此，在進一步了解原因之前，建議暫停使用嬌生疫苗。

舊金山加大傳染病學和生物統計學系系主任多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，嬌生疫苗因為只需接種一劑，品牌知名度也高，十分受到弱勢社區歡迎，流動人口接種也容易。多明哥說：「我們擔心，暫停使用嬌生疫苗可能使民眾的接種速度放緩。」

洛杉磯加大公共衛生和醫學院傳染病學教授布魯爾（Timothy Brewer）認為，由於關於疫苗的任何風吹草動，都會引起民眾對疫苗安全性的疑慮，當局暫停使用嬌生疫苗是為了讓公眾放心。布魯爾說：「與1月時相比，目前的新冠傳染率、住院率和死亡率仍然很低。因此，我認為我們並未偏離正確道路。」

嬌生疫苗本周原本就因為生產問題供應量大減，加州多個縣和衛生單位表示，接種預約並未因為暫停使用嬌生疫苗受到太大影響。加州本周收到的嬌生疫苗數量為6萬7000劑，遠低於上周收到的57萬5000劑。

加州衛生廳傳染病學家潘靄（Erica Pan）表示，加州將召集地區科學安全工作小組研究聯邦提供的訊息。這個由加州、內華達州、華盛頓州和俄勒岡州科學家組成的小組3月3日批准嬌生疫苗的使用。（相關報導見B3）