我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

相似經歷博同情 她從未與他見面、匯17萬後才驚覺被騙

記者王全秀子／洛杉磯報導
華人社區頻傳網戀詐騙，不法分子在網上尋找獵物，以相似人生經歷博取對方同情，噓寒問暖，許下承諾並以投資名義設下圈套行騙，最終受害者被騙十幾萬元。（取自洛縣書記官辦公室官網）
華人社區頻傳網戀詐騙，不法分子在網上尋找獵物，以相似人生經歷博取對方同情，噓寒問暖，許下承諾並以投資名義設下圈套行騙，最終受害者被騙十幾萬元。（取自洛縣書記官辦公室官網）

年近50歲的單身華裔女子嚴女士（化名）遭遇網戀詐騙，可謂是人財兩空。嚴女士表示，人在戀愛時對方說什麼就信什麼，加上對方提出投資時，她真的在網上看到以自己名義的投資帳戶中有一筆資金，且信以為真，最終前後受騙近17萬元。嚴女士發覺被騙後為時已晚，但希望藉由自身慘痛經歷，提醒廣大讀者，尤其是中年單身男女一定要小心。

嚴女士表示，她和網上認識的這名男子，從未見面和發視頻，每次聯絡都是透過網路社交媒體或國際長途電話。儘管如此，她處於「熱戀期」時也從未發覺絲毫異樣，即便當男子提出讓她拿錢出來投資時，她也是只看過一個網路上所謂的投資帳戶而輕信。

這名涉嫌詐騙的男子以拉不到投資人，最終恐面臨丟飯碗，無法來美與嚴女士相聚，過上他們計劃好的美好生活為由，一次又一次地想盡辦法讓嚴女士拿錢投資。

起初男子四處借錢打算拿出10萬本金投資，但還差3萬元左右，嚴女士拿出3萬5000元匯到男子任職公司的香港帳戶。男子在籌到10萬元後第二天就開始炒期貨，炒了五天就有數倍利潤，嚴女士從男子替她在網上開的投資公司帳戶看到最終10萬元變成96萬元。

之後嚴女士又接到自稱是男子任職公司的會計電話，要先繳稅金才能得到這筆獲利款。嚴女士表示，整個過程中男子多次以借錢、交稅金、內線交易被公司發現、嚴女士須加入會員才能提獲利款等藉口，讓她前後匯款17萬元4000元，至男子提供的公司帳號。

其中嚴女士曾多次跟男子號稱的叔叔、父親、公司職員通過電話，直到嚴女士最後一次匯款9000元，但男子稱公司一直沒有收到，獲利款無法給嚴女士時，她才意識到有可能上當受騙。整個騙案持續到今年1月，之後嚴女士再也聯繫不上這位男子。

嚴女士表示，由於對方的銀行帳戶是香港帳戶，她向香港警方報案，目前仍無下文。受騙後她也逐漸意識到，她會被一位從沒有見過面，也沒有視頻過的男子欺騙，就是因為這名男子打感情牌，利用相似的個人經歷博取她的同情和信任，甚至一開始閒聊時還稱，「十年前就被人騙17萬，最痛恨騙子」等言語，增加她對對方的信任感。

嚴女士表示，現在回想這名男子根本就是做了一齣戲，甚至懷疑他背後就是一個詐騙集團，包括所謂的叔叔、爸爸、會計師、助理等人。她並懷疑詐騙分子不僅只騙女性。她相信，這些騙子就是利用人性弱點，專門挑中年單身華人下手，她希望藉由其經歷，提醒廣大讀者，尤其是遇到對方說是投資理財買房時一定要警惕。

投資 詐騙集團 香港

上一則

定時炸彈？ 施打嬌生疫苗出現血栓引起恐慌

下一則

微信認識、網戀迷人 華女卸心房被騙17萬

延伸閱讀

熱戀蒙蔽心智 她從未與他見面卻被騙光錢

熱戀蒙蔽心智 她從未與他見面卻被騙光錢
微信認識陷網戀 洛杉磯華女被騙17萬

微信認識陷網戀 洛杉磯華女被騙17萬
中國34網企將承諾：不實施「二選一」、不濫用個資

中國34網企將承諾：不實施「二選一」、不濫用個資
港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首

港立法會12月19日改選 明年3月27日選特首
黃之鋒涉非法集結等罪 被判監4個月

黃之鋒涉非法集結等罪 被判監4個月
香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」

香港推「疫苗氣泡」 入境擬放寬 下月中推「來港易」

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見