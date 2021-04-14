我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3134萬人確診 已施打1億9228萬劑疫苗

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

疫緩 洛縣留橙色級別 加州擬6月取消重啟經濟藍圖級別

記者謝雨珊／綜合報導
數據允許洛縣維持在加州重啟經濟藍圖中的橙色級別。（本報檔案照）
數據允許洛縣維持在加州重啟經濟藍圖中的橙色級別。（本報檔案照）

洛杉磯縣13日新增448例確診、23例死亡，有471人染疫住院，疫情持續緩降，數據允許洛縣維持在加州重啟經濟藍圖中的橙色級別。根據洛縣公共衛生局，要想脫離橙色級別進入疫情最輕的黃色級別，洛縣過去七日平均10萬人中只得新增兩例確診，且確診率得低於2%，並保持此數據連續兩周。

根據最新數據，洛縣過去七日平均每10萬人中新增3.2例確診，確診率維持在1.9%，在缺少醫療資源地區的確診率為1.5%，疫情維持的不錯。倘若疫苗供應足夠，住院人數保持穩定的低走，加州政府預計在6月15日取消重啟經濟藍圖的級別政策。

加州在疫苗分配上籌劃良好，許多16歲及以上的人士都早在預定開打的15日前，就開始接種疫苗。不過嬌生疫苗目前出了問題，聯邦政府13日因此叫停給民眾施打嬌生疫苗，包括所有大型接種站。洛縣公共衛生局接獲消息，立即發布公告暫停各大接種中心施打嬌生疫苗，並將聯繫已預約接種嬌生疫苗的民眾，改打輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)。洛縣政府官員認為，暫停嬌生疫苗將不影響民眾接種疫苗的進度。

衛生官員建議已接種嬌生疫苗的民眾，若在打疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促、出現血栓等現象，應盡快聯絡醫生，或者撥打211。

疫苗 洛縣 嬌生

上一則

嬌生疫苗突停打 洛縣：改打輝瑞和莫德納

下一則

橙縣主要慈善家 張祥華夫婦、杜紀川夫婦列名

延伸閱讀

全面喊停？嬌生疫苗暫停對歐盟出貨 不只美 南非也停打

全面喊停？嬌生疫苗暫停對歐盟出貨 不只美 南非也停打
打過嬌生疫苗的華人擔心副作用會像定時炸彈在體內發作

打過嬌生疫苗的華人擔心副作用會像定時炸彈在體內發作
世界晚報／嬌生疫苗傳血栓 1不治1病危 聯邦已叫停

世界晚報／嬌生疫苗傳血栓 1不治1病危 聯邦已叫停
洛縣暫停施打嬌生新冠疫苗 已預約者改打另兩種疫苗

洛縣暫停施打嬌生新冠疫苗 已預約者改打另兩種疫苗
新賓、德拉瓦喊停嬌生疫苗 施打不減速

新賓、德拉瓦喊停嬌生疫苗 施打不減速
打完嬌生嚴重頭痛、肚子痛、呼吸困難 請聯繫醫師

打完嬌生嚴重頭痛、肚子痛、呼吸困難 請聯繫醫師

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
監控錄像拍攝的一則1分鐘的現場視頻，記錄了殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

2021-04-08 18:10
天普市華裔居民陳女士11日在自家院子與友人聊天，無緣無故遭到路人辱罵。圖為示意圖。（unsplash）

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

2021-04-12 18:01
蒙特利公園市（Monterey Park）5日晚在一燒烤店發生命案。（本報檔案照）

蒙市槍擊案 兇嫌為女死者丈夫

2021-04-08 02:20
案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

2021-04-09 02:19
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

川粉土壤博士稱新冠疫苗降低免疫力 拒絕接種

2021-04-13 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見