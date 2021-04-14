疫緩 洛縣留橙色級別 加州擬6月取消重啟經濟藍圖級別

數據允許洛縣維持在加州重啟經濟藍圖中的橙色級別。（本報檔案照）

洛杉磯縣13日新增448例確診、23例死亡，有471人染疫住院，疫情持續緩降，數據允許洛縣 維持在加州重啟經濟藍圖中的橙色級別。根據洛縣公共衛生局，要想脫離橙色級別進入疫情最輕的黃色級別，洛縣過去七日平均10萬人中只得新增兩例確診，且確診率得低於2%，並保持此數據連續兩周。

根據最新數據，洛縣過去七日平均每10萬人中新增3.2例確診，確診率維持在1.9%，在缺少醫療資源地區的確診率為1.5%，疫情維持的不錯。倘若疫苗 供應足夠，住院人數保持穩定的低走，加州政府預計在6月15日取消重啟經濟藍圖的級別政策。

加州在疫苗分配上籌劃良好，許多16歲及以上的人士都早在預定開打的15日前，就開始接種疫苗。不過嬌生 疫苗目前出了問題，聯邦政府13日因此叫停給民眾施打嬌生疫苗，包括所有大型接種站。洛縣公共衛生局接獲消息，立即發布公告暫停各大接種中心施打嬌生疫苗，並將聯繫已預約接種嬌生疫苗的民眾，改打輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)。洛縣政府官員認為，暫停嬌生疫苗將不影響民眾接種疫苗的進度。

衛生官員建議已接種嬌生疫苗的民眾，若在打疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促、出現血栓等現象，應盡快聯絡醫生，或者撥打211。