定時炸彈？ 施打嬌生疫苗出現血栓引起恐慌

有民眾擔心嬌生疫苗副作用會像定時炸彈在體內隨時發作。（unsplash.com）

美國 有六名女性因接種嬌生疫苗 後出現血栓現象，這是一種罕見的凝血障礙，目前其中一位病人已因血栓併發症不治，另有一人情況危急。這個新聞事件讓很多注射過嬌生疫苗的民眾恐慌。

「看到新聞後我的第一反應是，嬌生疫苗產生的血栓副作用會不會像定時炸彈一樣，在我身體裡隨時發作？」家住奇諾市的林女士，之前接種了嬌生疫苗，在聽到這個新聞事件之後表示，「我現在最大的疑問就是，嬌生疫苗的副作用僅僅只在注射之後短時期出現，還是在疫苗有效期內都會隨時發生？這個非常重要。」

今年50歲出頭的林女士，4月3日在洛杉磯州立大學注射了嬌生疫苗，她說打完疫苗之後，沒有任何不良反應，連常見的手臂酸痛症狀都沒有。林女士說，如果嬌生疫苗產生的副作用只是在短時內發生，那她就不會有太多擔心。

疫苗副作用究竟會在體內維持多長時間，南加大醫學院流行病學專家黃重德認為，一般三週之內沒有發生副作用的話，就不會有問題。據報導，六名女性在接種嬌生疫苗後出現血栓現象，也都集中發生在六至13天內。

黃重德說：「三週之內，要特別注意觀察有無流血、胸痛、頭暈、腳腫、呼吸急促等症狀，若發現這些症狀，應立即看醫生，檢查血小板指標有無問題。」

針對嬌生疫苗出現血栓現象的嚴重副作用，華人在社交媒體上紛紛發布看法，表示對注射疫苗的擔憂，不少人在猶豫要不要取消已預約好的疫苗接種。網民Tom說，「我也打了嬌生疫苗，沒有任何副作用，任何疫苗都有可能產生嚴重的副作用，但個體之間差異很大，別人的副作用沒有參考價值。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)13日宣布，聯邦各疫苗接種站將暫停嬌生疫苗(Johnson & Johnson)新冠疫苗的注射，截至目前，已有680萬劑嬌生疫苗在美國施打，但絕大多數民眾沒有出現不良症狀，或僅有輕微副作用。