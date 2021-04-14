嬌生疫苗突停打 洛縣：改打輝瑞和莫德納

洛縣公共衛生局13日暫停各大接種中心施打嬌生疫苗。（美聯社）

六名女性在接種嬌生疫苗 後六天到13天內出現血栓，其中一位病人已因血栓併發症不治，另有一人情況危急。聯邦政府13日因此叫停施打嬌生疫苗，包括所有大型接種站；洛縣 公共衛生局接獲消息，立即發布公告暫停各大接種中心施打嬌生疫苗，並將連繫已預約接種嬌生疫苗的民眾，改打輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)。

據悉，嬌生疫苗突然喊停，影響洛市13日約3000名預約接種嬌生的居民，不過洛市市長賈西提（Eric Garcetti ）表示，這將不影響他們接種疫苗，民眾憑預約到場仍可接種疫苗，只不過將嬌生換成輝瑞。他呼籲大眾盡早接種疫苗。此外，長堤市公共衛生局也對嬌生疫苗喊停，民眾照樣可按照預約時間，到疫苗接種中心打另一牌的疫苗。

整體來說，暫停使用嬌生疫苗對洛縣疫苗分配的進度沒有太大影響。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）12日表示，該縣在12日當周取得32萬3470劑疫苗，僅有1萬9600劑為嬌生疫苗，分配到各大疫苗接種中心、小型診所、及藥局的量估計相當少。

全美迄今已有700萬人接種嬌生疫苗。CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices)，和FDA14日將聯合展開調查，衛生官員建議已接種嬌生疫苗的民眾，若在打疫苗後三周內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛、呼吸短促、出現血栓等現象，則應盡快聯絡醫生，或者撥打211。