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金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

出現血栓都是她們 專家：不建議中青年女性打嬌生疫苗

記者邵敏／洛杉磯報導
醫學專家：中青年女性不建議使用嬌生疫苗。（unsplash.com）
醫學專家：中青年女性不建議使用嬌生疫苗。（unsplash.com）

六名因接種嬌生疫苗後出現血栓現象的都是女性，而且是年齡在18到48歲之間的中青年女性。是不是可以認為，中青年女性更容易出現嚴重副作用？

「近700萬人接種嬌生疫苗，僅有六例中青年女性發生血栓嚴重副作用。」美以美醫院傳染病學專家江華說，「我個人認為可以對嬌生疫苗的接種人群進行調整，譬如建議對可能發生血液循環系統障礙的高危人群，如中青年女性不建議使用這個疫苗。」

南加大醫學院流行病學專家黃重德說，目前並沒有醫學研究成果表明中青年女性會更容易出現血栓等嚴重副作用，因為每個人體質都不一樣，抗體對每個人產生的作用也不一樣。

但醫學研究是在不斷的更新中，從目前幾個案例來看，都發生在中青年女性身上，所以女性要引起特別關注。黃重德建議：「接種過嬌生疫苗的中青年女性在三週內，都需要特別關注自己的症狀，一旦出現流血、胸痛、頭暈、腳腫、呼吸急促等現象，要馬上就醫。」

對於注射嬌生疫苗後出現血栓現象，黃重德分析，這與之前英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（即AZ疫苗）產生的副作用非常相似，血栓現象在其他兩種疫苗輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna) 中也發生過，但病例都非常少見。

據相關報導，今年1月邁阿密戴德縣(Dade Co.)的一名婦科醫師，56歲的麥可(Dr. Gregory Michael)，在注射一劑輝瑞疫苗16天後死亡，當時也是出現體內血液不能凝結，內部出血不能停止，血小板數量下降到幾乎為零的現象。

今年3月，南加州華裔女性Aki在注射莫德納(Moderna)第一針疫苗之後的一周，血小板數量急速下降，後被診斷為特發性血小板減少性紫癜(ITP)，危及生命。

黃重德說：「之前醫學界認為疫苗引發的血小板降低，從而導致血栓可能是一種巧合，但現在看來，彼此之間還是有聯繫的。」

江華說，注射疫苗之後發生血栓現象，「是非常罕見，發生機率極低的，但是是一個嚴重的問題，其它一些藥物也會引起類似的血液循環系統障礙。用於預防的疫苗和用於治療的藥物在安全方面的要求不同，用於預防的疫苗需要相對較高的安全性。在疫苗評估上需要全面綜合考慮，權衡利弊得失，在有效性和安全性之間得到最大優化。」

為什麼注射疫苗之後會產生這樣嚴重的血栓副作用？黃重德說具體原因還不是很清楚，但醫學界有這樣的看法，「新冠病毒與人體內的血小板有一些類似特徵，疫苗抗體在進入人體之後，分不清新冠病毒與血小板，因此會在攻擊病毒的同時，傷害了血小板，從而導致血栓發生。」

嬌生公司目前在聲明中表示，已知曉「血栓事件」，但尚未確定血栓與疫苗之間的聯繫。

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