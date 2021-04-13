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華裔博士徐仕林 拒打新冠疫苗 妻子也不會打

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）
華裔環境土壤學博士徐仕林表示，他與太太都拒絕接種新冠肺炎疫苗。（記者啟鉻／攝影）

全美目前新冠疫苗接種規模愈來愈大，很多民眾為了能夠盡早接種疫苗，預約時出現爭先恐後情形，唯恐落後他人，不過仍有美國民眾包括華人在內，拒絕接種疫苗。

華裔農學博士徐仕林表示，他與太太都不會接種新冠肺炎疫苗，為此還引起朋友圈爭議。但支持者不少。有的人雖然不願意接種疫苗，但不敢發聲，擔心遭到言語攻擊，被傾向接種疫苗的親友排斥。

●認疫苗出來 病毒早變異

徐仕林說，他在美國留學，獲得環境土壤學博士學位，也熟悉生物化學方面的知識。從事有機蔬果栽培多年，深知人體健康與食用有機食品關係的重要性，最重要的是獲得人體免疫力。而新冠肺炎疫苗進入人體，會大大浪費人體內的有效抗體，不僅不會增強免疫力，反而讓免疫力降低。一旦人體免疫力降低，就會受到任何病毒入侵，健康得不到保障，導致惡性後果。

他指出，目前已知自然界存在病毒種類超過160萬個，而僅僅能夠命名病毒才1萬餘個。這些病毒無時無刻在不斷變異，也就是說，當疫苗研製出來時，病毒早已經變異，因此疫苗有效性大打折扣，甚至無法抵禦病毒對人體侵害。所以，接種所謂新冠肺炎疫苗後，其有效性可想而知。

●身邊80%川粉不願接種

他表示，他是前總統川普的堅定支持者，而且他周邊川普鐵粉中，有至少80%的人不願意接種新冠肺炎疫苗。提及在對抗新冠肺炎病毒方面，抗瘧疾藥羥氯喹寧是有效的，一些中藥也可以有效抵抗新冠病毒，為什麼還要接種疫苗呢？所以施打新冠肺炎疫苗真的沒有什麼必要。

徐仕林指出，接種疫苗是根據個人意願，也是選擇自由。他不解的是，當他將不願意施打疫苗的想法與人分享時，竟然遭到不少人嗆聲、指責和謾罵，認為這種做法是破壞社會大眾疫苗接種的大趨勢，對社區健康導致負面影響。但他仍堅持自己做法，他與太太都不會接種新冠肺炎疫苗，絕對不會！無論招致多麼強烈的反對及批評聲音。

徐仕林畢業於台灣中興大學土壤研究專業，畢業後從事有機農業種植和土壤改良。1990年代末赴美深造，獲得環境土壤學博士。他精於土壤改良、土壤診斷、土壤管理，有機肥和有機農藥製造，掌握對酸性、鹼性及板結土壤，甚至是被重金屬汙染的土壤快速改良技術。他認為，目前世界上基因改良食品太多，讓人類抗體減弱，所以必須大力推廣有機肥料、有機種植，食用有機蔬果及其它食品，增強人體對各類病毒免疫力，而不是將重點僅放在接種新冠疫苗上。

疫苗 新冠肺炎 免疫力

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