加州接種疫苗者 擬提供數位化證明

加州州長紐森(右)宣布6月15日全面重啟經濟。（FOX11截圖）

目前加州 近20%民群已接種新冠肺炎疫苗 ，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，將於6月15日全面重啟開放經濟的計畫。但州長資深經濟顧問邁爾斯（Dee Dee Myers）表示，口罩令仍將持續，且加州沒有計畫要求提供「疫苗護照」(vaccine passport)，但目前正研擬如何替疫苗接種者，提供數位化疫苗證明。

FOX11電視台報導，曾任柯林頓總統時代白宮新聞秘書的邁爾斯表示，目前加州不考慮計畫提供疫苗護照，但他們正研究如何替已經接種疫苗的群眾，提供其他的數位化證明，得以選擇將其上傳到手機APP或其他方式。邁爾斯說，若人們要去參加一些體育賽事，如籃球比賽等室內活動，他們須準備疫苗證明。

目前加州至少施打第一劑疫苗的群眾，將達2000萬，若感染率、住院率持續下降，或達到很低的情況下，加州將逐步開放容量限制，並於6月15日全面恢復經濟，但邁爾斯強調，口罩令仍會持續。

「並非每個人都有資格進行疫苗接種」，邁爾斯說，加州於本月15日，允許16歲以上民眾預約接種疫苗，他們鼓勵民眾施打，但16歲以下者仍不符合資格，因此，加州仍將有一大群人並無資格接種。

她說，為了盡可能安全，不傳染給年輕人，口罩至關重要。

加州資深經濟顧問邁爾斯強調，加州並沒有計畫提供疫苗護照。（FOX11截圖）

此外，目前新冠肺炎疫情仍有變種病毒，目前尚不清楚他們如何傳播，或是否會持續傳播，疫苗對變種病毒是否有效，因此會持續要求戴口罩，直到相關單位掌握更多有效資訊與數據為止。

對於部分評論家認為，紐森決定全面重啟加州經濟的日程，是出於政治動機，尤其是罷免選舉臨近之際。

對此邁爾斯說，加州重啟經濟 的決定，是透過數據決定，加州擁有三種疫苗，它們確實發揮很好的作用。她說，目前來說，所有指標都顯示加州病例數、住院人數確實大幅下降中，測試的陽性率也有所下降，「這些指標就是數據，也是做出全面開放經濟決策的最重要基礎。」

她說，若住院率、確診率又開始上升，特別是在已接種疫苗的人群看到數據上升，加州會放慢重啟經濟速度，若這些數據持續下降，加州將繼續為6月15日全面重啟經濟準備，同時保持相關安全措施。