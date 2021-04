「白人的命也是命」 白人至上主義示威集會引發騷亂

到了11日下午,越來越多的白人至上集會的人出現在碼頭上。(NBC)

「白人的命也是命」(White Lives Matter)遊行 11日上午11時,在橙縣杭廷頓灘市(Huntington Beach)碼頭舉行,500多人聚集在碼頭的廣場上,現場場面一度緊張混亂。至下午2時30分,警方宣布為非法集會,要求眾人散去,且逮捕了十人。

抗議活動上午11時和平開始,但到了下午,越來越多白人至上主義者出現在碼頭上,隨著人數增加,個人抗議者、川普支持者,以及反制抗議者之間的小規模對抗,在Pacific Coast公路大街上爆發。一些人開始拳腳相向,另一些人則在相距幾吋的範圍內互相挑釁。在Fred’s Mexican Cafe and Cantina墨西哥咖啡館二樓露台上,還有吃飯民眾在看熱鬧。

當地草根團體「黑人的命也是命 」杭廷頓灘(Black Lives Matter Huntington Beach)的創始人Tory Johnson一度考慮結束反制抗議的活動,以表明該組織並不是煽動騷亂的主要責任者。他說,當天沒有納粹 分子出現在現場。

但在11日午後不久,一名留著鬍鬚和叼著雪茄的男子,走到碼頭廣場前「黑人的命也是命」團體的地盤,嘴裡不斷重複「白人的命也是命」,同時手裡拿著寫著「Death to the Klan」字樣的標牌,雙方矛盾情緒達到了頂點。大家對著這名男子大喊大叫,一群人迅速聚集在周圍,高呼「納粹分子滾回家」(Nazis go home),直到該名男子撤退穿過Pacific Coast公路。

在另一起事件中,59歲的彼得·紮紮拉(Peter Zazzara)右臂上的骷髏紋身,被幾名抗議者大聲質問,紮紮拉非常生氣,並開始對這群人進行謾罵,最終雙臂交叉以掩蓋紋身,他說這紋身代表的是「一支精銳軍事部隊」的一部分。但反誹謗聯盟(Anti-Defamation League,ADL)將該紋身(稱為Totenkopf或死頭)歸類為仇恨符號。根據ADL的說法,該圖片自第二次世界大戰以來已被新納粹和白人至上主義者採用。

還有一名年輕人舉著「大家的命都是命」(All Lives Matter)旗子接近反對者區域,被大家圍攻轟走,稱這裡並不歡迎他。

在下午遊行場面一度混亂後,警方還向該地區人們的手機發送了警報,命令他們迅速離開,否則可能被逮捕。