「白人的命也是命」 白人至上主義示威集會引發騷亂

到了11日下午，越來越多的白人至上集會的人出現在碼頭上。（NBC）

「白人的命也是命」（White Lives Matter）遊行 11日上午11時，在橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）碼頭舉行，500多人聚集在碼頭的廣場上，現場場面一度緊張混亂。至下午2時30分，警方宣布為非法集會，要求眾人散去，且逮捕了十人。

抗議活動上午11時和平開始，但到了下午，越來越多白人至上主義者出現在碼頭上，隨著人數增加，個人抗議者、川普支持者，以及反制抗議者之間的小規模對抗，在Pacific Coast公路大街上爆發。一些人開始拳腳相向，另一些人則在相距幾吋的範圍內互相挑釁。在Fred’s Mexican Cafe and Cantina墨西哥咖啡館二樓露台上，還有吃飯民眾在看熱鬧。

當地草根團體「黑人的命也是命 」杭廷頓灘（Black Lives Matter Huntington Beach）的創始人Tory Johnson一度考慮結束反制抗議的活動，以表明該組織並不是煽動騷亂的主要責任者。他說，當天沒有納粹 分子出現在現場。

但在11日午後不久，一名留著鬍鬚和叼著雪茄的男子，走到碼頭廣場前「黑人的命也是命」團體的地盤，嘴裡不斷重複「白人的命也是命」，同時手裡拿著寫著「Death to the Klan」字樣的標牌，雙方矛盾情緒達到了頂點。大家對著這名男子大喊大叫，一群人迅速聚集在周圍，高呼「納粹分子滾回家」（Nazis go home），直到該名男子撤退穿過Pacific Coast公路。

在另一起事件中，59歲的彼得·紮紮拉（Peter Zazzara）右臂上的骷髏紋身，被幾名抗議者大聲質問，紮紮拉非常生氣，並開始對這群人進行謾罵，最終雙臂交叉以掩蓋紋身，他說這紋身代表的是「一支精銳軍事部隊」的一部分。但反誹謗聯盟(Anti-Defamation League，ADL)將該紋身（稱為Totenkopf或死頭）歸類為仇恨符號。根據ADL的說法，該圖片自第二次世界大戰以來已被新納粹和白人至上主義者採用。

還有一名年輕人舉著「大家的命都是命」（All Lives Matter)旗子接近反對者區域，被大家圍攻轟走，稱這裡並不歡迎他。

在下午遊行場面一度混亂後，警方還向該地區人們的手機發送了警報，命令他們迅速離開，否則可能被逮捕。