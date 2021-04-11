未接種疫苗者 面臨更大染疫風險

衛生專家警告，還未接種疫苗者現在的染疫風險比任何時期都高。（美聯社）

對許多已經接種新冠疫苗 的民眾來說，生活似乎開始重回正軌。然而，公共衛生專家卻愈來愈擔心，還未接種者面對的染疫風險。

加州 6日宣布，將於6月15日停用疫情顏色分級系統，全面重開經濟。但全加州還有數以百萬計的人還未接種疫苗，而且在未來數周內未必能接種到疫苗。這項事實讓衛生專家十分擔心，因為加州境內已普遍存在，傳播率和死亡率更高的變種病毒 。

舊金山加大醫學系系主任瓦克特（Bob Wachter）表示，儘管加州重開動力加大，疫苗資格擴大，但對那些還未接種疫苗、也從未感染過病毒的人來說，什麼都沒有改變。瓦克特說：「唯一會改變的是，他們可能染疫。」

隨著加州努力重開，灣區衛生專家表示，兩個主要變數，即高傳染性變種病毒愈來愈普及和大量人口還未接種疫苗的事實，使未接種疫苗的民眾感染病毒的風險，比疫情任何時期都高。

聯邦疾病防治中心（CDC）官員表示，美國最近新增的新冠確診病例，大部分都是還未接種疫苗的年輕人。對於灣區傳染率反彈回升，專家認為主要是傳染性高於原始病毒的變種病毒造成的，例如英國變種病毒B.1.1.7。

灣區目前唯一病例沒有重新增加的地區是舊金山，當地已有超過半數的居民接種了疫苗，過去四周僅有六人死於新冠肺炎，檢測陽性率降到0.9%，平均單日新增病例為37例，舊金山加大醫院新冠住院人數只剩七人。

不過，專家擔心這個情況會出現變化，因為對疫苗具有一定程度抵抗力、致死率較高的巴西和南非變種病毒，已在灣區現蹤。此外，史丹福大學病毒學家也證實，灣區出現造成印度病例激增的「雙突變」病毒（double mutant variant）。

柏克萊加大傳染病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「4月對加州民眾來說是一個關鍵月份，如果能在病例沒有顯著激增的情況下順利度過這個月，我們將進入一個非常好的狀態。」

然而，舒瓦茲柏格警告，如果無法順利挺過這個月，就可能和現在的密西根州一樣，再一次面對病例和住院人數激增的局面。

舒瓦茲柏格說：「我對本月將發生什麼、疫情將朝哪個方向發展感到不安。」他擔心，如果病例再次激增，可能會讓加州迄今獲得的成果面臨巨大風險，特別是只差幾周就可接種疫苗的民眾。