罷免賈斯康 近2萬人簽名

罷免洛杉磯 縣地檢署檢察長賈斯康（George Gascon）行動成軍一個月，目前已獲得近2萬人簽名。但按照選舉法要求，需要在160天内獲得至少58萬個簽名。

根據Change.org網站統計，截至4月10日，罷免賈斯康的網上簽名已達到1萬7392，但要在未來130天内達到目標仍有一定距離。

支持罷免人士表示，賈斯康不能保護大多數人利益，沒有履行其作爲檢察長的責任，他上任短短幾個月，不但沒有維持司法正義，反而寬容犯罪，應該馬上罷免。他在位時間越長，對整個社區的傷害越大。

罷免行動組織共同主席Tania Owen，她的先生是前洛杉磯縣警察 局警官Steve Owen，他在洛杉磯縣警察局處理一次緊急狀況的行動中遭到罪犯行刑式槍殺，但是賈斯康未對凶手依法起訴。Tania Owen表示，自己是一名註冊的民主黨人，本與賈斯康是同黨盟友，但冷血殺手卻沒有得到應有懲罰，作為檢察長嚴重失職。她表示，賈斯康所說的司法改革實際上是一句謊言。

罷免行動的另外一名組織者Desiree Andrade，他的20歲兒子在2018年被一群幫派刺死之後抛屍懸崖，這些殘忍的凶手本應終身監禁，但在賈斯康治下卻獲得監外執行。

支持罷免行動人士指出，賈斯康主張去罪化，上任後頒布政策輕判罪犯，包括終止保釋金制度、將死刑改為無期徒刑，以及輕判販毒罪犯。而對於犯下幫派謀殺、連環強姦等嚴重罪行的少年暴力犯，關押期不得超過25歲等；他同時希望把在州級監獄服刑超過15年的罪犯，包括殺人犯、強姦犯和嚴重犯罪者，大概共2萬名囚犯都重新量刑。

據統計，2021年洛縣 的犯罪率與2020年同期相比，謀殺案增加了39%、嚴重攻擊罪案例增加了11%、而槍擊案則增加了88%。

從今年年初開始，罷免賈斯康德行動一度快速推進。但按照加州法律，民選官員在上任90天内不能罷免。直到3月，賈斯康接到罷免行動組織的通知，他們將發起簽名活動。截至目前，已有多位公眾人物公開支持罷免賈斯康，包括洛縣警長維拉紐瓦、前洛杉磯縣檢察長庫利、前縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）等人，以及長堤市、弗雷斯諾等地區多位檢察長。