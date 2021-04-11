停止仇亞犯罪 核桃社區聲援

核桃市華洋民眾10日中午舉行大型集會，聲援全國停止亞裔仇恨犯罪運動。人們高舉各種標牌，向亞裔仇恨犯罪說「NO MORE」。（記者楊青／攝影）

核桃市華洋民眾10日舉行大型集會，聲援全國停止亞裔仇恨犯罪 運動。核桃市長和多位市議員、學區教委等民選官員、華人 協會以及核桃谷聯合學區的學生團體，高舉各種標牌向亞裔仇恨犯罪說「NO More」。

當天中午在核桃市政府前廣場上，「支持亞裔」（Stand for Asian）、「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）……民眾高舉各種標牌，除了華人和亞裔外，一些白人、拉丁裔居民也聲援，表達反對亞裔仇恨犯罪，各族裔和平共處、構建和諧大家庭的願望。

來自不同族裔的代表發言，譴責對亞裔的仇恨犯罪。一位祖父來自中國的中美混血婦女表示，她是華人移民的第三代，早已是這個國家的成員，但她的祖父依然承受著被人歧視的遭遇。她自己雖然沒有傳統的華人長相，但她覺得自己就是一名華人。所有華人和亞裔在這波仇恨犯罪和事件中的遭遇，她能感同身受；華人和亞裔年長者受到欺負，她感覺傷痛都在自己身上。

核桃市華洋民眾10日中午舉行大型集會，聲援全國停止亞裔仇恨犯罪運動。人們高舉各種標牌，向亞裔仇恨犯罪說「NO MORE」。（記者楊青／攝影）

核桃市華洋民眾10日中午舉行大型集會，聲援全國停止亞裔仇恨犯罪運動。人們高舉各種標牌，向亞裔仇恨犯罪說「NO MORE」。（記者楊青／攝影）

社群媒體上針對亞裔的仇恨犯罪的消息層出不窮，但很多人卻無動於衷。她表示，自己的母親跟她說，好人還是比壞人多，但她認爲，如果一個人對壞人壞事不説話不制止，就不能算是好人。當這個政府和社會對壞人壞事無所作爲，就等於助長壞人壞事泛濫，最終導致這個社會惡性循環。她呼籲華人、亞裔和整個社會都應勇敢站出來，大聲説話，以正壓邪。

一位華人代表呼籲所有正義的力量結成聯盟，要求白宮和總統真正制裁仇恨犯罪，而不是停留在嘴上。他表示，很多華人和亞裔對自己和家人的安全愈來愈擔心，同時也擔心警察無法保護社區的安全。今年第一季度洛杉磯縣槍擊案比上年同期急劇增長，在警局經費遭到大幅度削減的同時，洛杉磯縣地檢署和檢察長卻一再寬容犯罪，這就是給社區傳達一個非常負面的信息，壞人可以爲所欲爲，守法百姓卻無可奈何。

核桃市華人協會數十會員參加當天集會，會長楊達賢表示，核桃市目前雖然沒有聽到亞裔仇恨犯罪的報告，但核桃華人也是美國各族裔大家庭的一員，希望為正義和公平發聲，於此同時，仇恨犯罪隨時都有可能發生在任何一個地方，安全城市不能獨善其身，對仇恨犯罪防患於未然同樣重要。