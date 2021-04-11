男子惡嗆亞裔 賈斯康拒起訴引民怨

一名男子開車騷擾鑽石吧反亞裔仇恨犯罪大型集會證據確鑿，洛杉磯縣檢察長賈斯康拒絕起訴引起民憤。（群眾視頻截圖）

一名男子開車騷擾鑽石吧 反亞裔仇恨犯罪 大型集會，惡言惡行被現場民眾拍個正著，證據確鑿。但洛杉磯 縣檢察長賈斯康卻拒絕起訴，不僅引起民憤，就連洛杉磯縣警察局局長維拉紐瓦也感到不可思議。

一名男子開車騷擾鑽石吧反亞裔仇恨犯罪大型集會，惡言惡行被現場遊行民眾拍個正著，證據確鑿。（群眾視頻截圖）

維拉紐瓦在推特上發文表示，洛杉磯地檢署和賈斯康說不對肇事男子起訴的原因是沒有明顯證據，但事實上不僅現場示威民眾和警員都目睹了整個過程，民眾還提供了整個過程錄像，而且該肇事男子在社群媒體中的言論更確定了他當天開車騷擾遊行活動早有動機，這些都應該在法庭上公布。洛杉磯縣地檢署和賈斯康的作爲實在讓人失望。

兩周前周末，華洋群眾在鑽石吧市鑽石吧大道和Grand大道交口舉行大型反亞裔仇恨犯罪遊行集會 （Stop Asian Hate）。中午時分，一名男子駕駛一輛黑色汽車故意穿過正在示威的人群非法大迴轉，一邊叫喊「F China」，造成人群驚嚇。該男子還不罷休，又在不遠處的路邊停車走出來，繼續向人群方向大喊「F China」。

當天差點被黑色汽車撞到的非裔婦女，向媒體表示非常非常害怕，想想一個人單獨行走，後面有輛車撞過來，卻完全不知道。婦女語帶哽咽表示，她對地檢署和賈斯康的做法極度不解和憤怒，檢方不起訴這種惡人，等於助長這些情況泛濫，助紂爲虐。她絕對不會保持沉默，讓這件事不了了之。賈斯康對此一明顯的仇恨犯罪事件卻沒有表示任何意見，實在讓人難以置信。