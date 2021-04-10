背2命 景亦新面臨兩個終身監禁

亞市華人市議員、律師鄭博仁曾經是檢察官，他表示，如果一級謀殺罪名成立，刑期都是25年以上。（鄭博仁提供）

蒙特利公園市（Monterey Park)38歲居民景亦新可能面臨兩項終身監禁，餘生要在監獄 裡度過。蒙市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日首次過堂，他面臨兩項一級謀殺罪名指控，律師表示，每項指控的最高刑期都是死刑，尤其是他行刑式殺戮的手法更會讓法官求刑最高刑期。

律師劉龍珠表示，加州 已多年沒有死刑，但是兩個無期徒刑也足夠他在監獄度過一生。目前檢方指控的兩項一級謀殺罪名，單獨一個都是無期徒刑，何況是兩個。景亦新殺人顯然是有備而來，不僅事先準備兩個彈夾，蓄意殺人行為明顯，且在對方已中彈倒地的情況下還補了數槍，此舉只會讓陪審團和法官判定他是一個極度自私和殘忍的人。

他說，這類人生悲劇在南加華人 社區頻頻上演，之前爾灣華人工程師孫紅力（Hongli Sun）刺死牙醫師劉旭桉（Dr. Xuan Liu）情殺案，歷經數年審理，最後依然被判一級謀殺罪名成立，獲刑26年至終身監禁。景亦新情況比孫紅力更為惡劣，他的行為最終證明他的老婆選擇離開他是對的。他建議華人在處理家庭情感糾紛時，盡量好聚好散。

亞市華人市議員、前檢察官鄭博仁也表示，如果是一級謀殺，肯定都是25年以上。即使洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）建議檢察官取消加重處罰的「特殊情况謀殺罪」 （murder under special circumstances），但要取消特殊情況並不容易，因為兩黨都反對。從2014年47號提案通過至今，加州民眾針對很多罪名看法也在改變，每個人對法律都會有不同的看法。雖然他反對47號提案，也反對SB82，但是要考慮正反兩方各自的出發點是什麼。特殊情況不是每個案子都有，但如果把特殊情況拿掉，案子就變得很簡單，不會模棱兩可，比如蓄意謀殺就是25年以上，但如加上特殊情況就可能是死刑或終身監禁。把特殊情況拿掉，對一些人來說刑事犯罪成本降低。特殊情況對法官來說很重要，可以有自由裁量權。

鄭博仁表示，也正因為特殊情況會加重刑罰，往往為了避免被關一輩子的判決，通常律師都會勸被告和解認罪，因為後果太嚴重。他建議大家在面對法律時，要了解對方的看法，改變法律的人沒有惡意，對事不對人，這樣就不會單純用輸贏來判斷結果，把SB82變成更兼顧兩方的法律。