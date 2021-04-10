1分鐘換3彈匣 景亦新行凶不留餘地

蒙特利公園市槍擊案被告景亦新（Jing Yixin，音譯）9日首次過堂，面臨三項重罪指控且不准保釋。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市雙屍命案，槍手景亦新面臨重罪起訴。雖然加州 州長已宣布停止死刑，但華人 刑事律師預測，槍手很可能被判無期徒刑。

刑事律師鄧洪表示，從現場監控錄像看，槍手向兩名受害人連發多槍，警方稍後宣布受害人當場死亡。根據加州刑法187條，槍手很可能面臨兩項一級謀殺，加上使用槍枝罪加罰，一項使用槍枝的一級謀殺可判25年至無期徒刑，兩項相加至少70年。

鄧洪補充，加州刑法對三種情況的凶殺案可判死刑，一種是謀殺警察 ，二種是兩命或以上，三種是謀財害命。本來涉及兩條人命，但由於加州州長宣布停止死刑，所以本案被告最可能的情況是無期徒刑。

從流傳坊間的現場監控錄像看，本案整個犯罪過程77秒。在不到一分鐘内，槍手換了三匣子彈，對兩名死者多次補槍，手段殘忍。槍手進入餐館後，徑直走到兩名受害人的餐桌前，二話不説直接掏槍射擊，在向男子連開三槍後，華人女子起身阻攔，槍手反手將她摔在地上，對著她的頭部就是兩槍。連開五槍的槍手此時後退一步，迅速換上新的彈匣再次上膛，對著已經倒下的華人男子又補三槍，再對倒在地上的華人女子再補兩槍。稍後槍手再次從紙袋中拿出新的彈匣裝子彈，又向躺在地上的女子補了一槍。之後才拿起紙袋包住手槍，快步走出餐館。