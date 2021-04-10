亞裔不再忍！疾呼跨族裔立法對抗仇恨犯罪
「在過去的14個月中，美國遭遇史無前例的公共衛生危機，而最近幾周亞太裔社區面臨一系列仇恨犯罪暴力事件，也許疫情即將結束，但整個亞太裔社區受到歧視的情況可能變得更糟糕，暴力程度也有所增加」，亞美政聯（CAUSE）9日聯合民選官員和社團領袖舉行在線會議，強烈譴責種族主義的仇恨犯罪，以及探討立法者採取的措施。
亞美政聯主席胡澤群（Charlie Woo）表示，亞太裔社區面臨的現況已經變得無法忍受。他希望民眾聚集在一起抗議，以引起對這個問題的關注並尋求幫助。
胡澤群強調，「這不是亞裔美國人的問題，而是美國人民共同的問題」。美國必須團結起來應對這場危機，亞美政聯目前聯合非裔社區、猶太人社區等多個跨族裔和跨文化背景社區領袖教育民眾，消除造成種族主義者的無知。他們一直在加州進行民意測驗，重點針對有色人種，以便更好地理解對疫情的反應、或對種族的感受以及對彼此的態度。此外亞美政聯日前與猶太人司法中心發表聯合聲明，與社區民眾站在一起，共同面對挑戰。
聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）強烈譴責針對任何人的仇恨犯罪，尤其是針對亞太裔社區，種族主義和仇恨犯罪最近呈上升趨勢，在任何地方，任何時間，任何地方都不應該出現。
帕迪拉表示，在全國各地的許多社區中，太多的亞太裔成員受到騷擾或人身攻擊而沒有引起重視，他希望大家勇敢站出來發聲。同時他也和參議員同仁聲援亞太裔社區立法，近日已簽署的一項具體法案，將明確表示在美國的任何地方都不會容忍仇恨和種族主義，他們正在推進一項法案，譴責一切形式的反亞裔的歧視。
聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）分享自己來自移民家庭的故事，他提到，因為新冠疫情，導致亞裔再次成為被攻擊的對象。根據報告，去年全美的16個主要城市中，針對亞裔美國人的仇恨犯罪率飆升約150％，他認為，提高民眾認識和釋放資源也很重要，針對那些製造仇恨犯罪者提起訴訟更很重要。目前他正在與國會議員同仁合作，更改標準，在聯邦一級以及地方轄區為檢察官調查人員投入更多資源，仇恨犯罪聯邦法院控訴。值得慶幸的是，拜登總統已經直接簽署一項行政命令，投入更多資源用於打擊針對亞裔的仇恨犯罪，以及包括司法部在內的聯邦機構。
亞太政策與計劃顧問委員會主任Manjusha Kulkarni表示，根據統計超過70%的歧視事件是語言歧視，以及人身攻擊，公民權益受損。他們收到的報告中有68％來自女性，其他目標群體包括弱勢群體，如老年人和青少年佔10％ 。她認為改變現狀需對受害者法律援助，以及社區教育和改變政策。
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