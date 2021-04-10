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亞裔不再忍！疾呼跨族裔立法對抗仇恨犯罪

記者王全秀子／洛杉磯報導
亞美政聯聯合民選官員和社團領袖強烈譴責種族主義的仇恨犯罪，以及探討立法者採取的措施。（視頻截圖）
亞美政聯聯合民選官員和社團領袖強烈譴責種族主義的仇恨犯罪，以及探討立法者採取的措施。（視頻截圖）

「在過去的14個月中，美國遭遇史無前例的公共衛生危機，而最近幾周亞太裔社區面臨一系列仇恨犯罪暴力事件，也許疫情即將結束，但整個亞太裔社區受到歧視的情況可能變得更糟糕，暴力程度也有所增加」，亞美政聯（CAUSE）9日聯合民選官員和社團領袖舉行在線會議，強烈譴責種族主義的仇恨犯罪，以及探討立法者採取的措施。

亞美政聯主席胡澤群（Charlie Woo）表示，亞太裔社區面臨的現況已經變得無法忍受。他希望民眾聚集在一起抗議，以引起對這個問題的關注並尋求幫助。

胡澤群強調，「這不是亞裔美國人的問題，而是美國人民共同的問題」。美國必須團結起來應對這場危機，亞美政聯目前聯合非裔社區、猶太人社區等多個跨族裔和跨文化背景社區領袖教育民眾，消除造成種族主義者的無知。他們一直在加州進行民意測驗，重點針對有色人種，以便更好地理解對疫情的反應、或對種族的感受以及對彼此的態度。此外亞美政聯日前與猶太人司法中心發表聯合聲明，與社區民眾站在一起，共同面對挑戰。

聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）強烈譴責針對任何人的仇恨犯罪，尤其是針對亞太裔社區，種族主義和仇恨犯罪最近呈上升趨勢，在任何地方，任何時間，任何地方都不應該出現。

帕迪拉表示，在全國各地的許多社區中，太多的亞太裔成員受到騷擾或人身攻擊而沒有引起重視，他希望大家勇敢站出來發聲。同時他也和參議員同仁聲援亞太裔社區立法，近日已簽署的一項具體法案，將明確表示在美國的任何地方都不會容忍仇恨和種族主義，他們正在推進一項法案，譴責一切形式的反亞裔的歧視。

聯邦參議員帕迪拉強烈譴責針對任何人的仇恨犯罪。（視頻截圖）
聯邦參議員帕迪拉強烈譴責針對任何人的仇恨犯罪。（視頻截圖）

聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）分享自己來自移民家庭的故事，他提到，因為新冠疫情，導致亞裔再次成為被攻擊的對象。根據報告，去年全美的16個主要城市中，針對亞裔美國人的仇恨犯罪率飆升約150％，他認為，提高民眾認識和釋放資源也很重要，針對那些製造仇恨犯罪者提起訴訟更很重要。目前他正在與國會議員同仁合作，更改標準，在聯邦一級以及地方轄區為檢察官調查人員投入更多資源，仇恨犯罪聯邦法院控訴。值得慶幸的是，拜登總統已經直接簽署一項行政命令，投入更多資源用於打擊針對亞裔的仇恨犯罪，以及包括司法部在內的聯邦機構。

聯邦眾議員劉雲平希望國家投入更多資源用於打擊針對亞裔的仇恨犯罪。（視頻截圖）
聯邦眾議員劉雲平希望國家投入更多資源用於打擊針對亞裔的仇恨犯罪。（視頻截圖）

亞太政策與計劃顧問委員會主任Manjusha Kulkarni表示，根據統計超過70%的歧視事件是語言歧視，以及人身攻擊，公民權益受損。他們收到的報告中有68％來自女性，其他目標群體包括弱勢群體，如老年人和青少年佔10％ 。她認為改變現狀需對受害者法律援助，以及社區教育和改變政策。

Manjusha Kulkarni指出，針對亞裔的種族歧視是一個嚴重而具有破壞性...
Manjusha Kulkarni指出，針對亞裔的種族歧視是一個嚴重而具有破壞性的問題。（視頻截圖）

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