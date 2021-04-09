殺人視頻曝光 蒙市槍案兇手行刑式殺戮

監控錄像拍攝的一則一分鐘現場視頻，記錄殺人過程，讓人心情沉重。（視頻截圖）

一對男女5日在蒙特利公園市餐館內遭槍殺的現場視頻曝光，兇手行刑式對死者連開數槍，且從容更換彈匣，殺人後神情鎮定，並對男女死者補了幾槍，之後等了20秒確認兩人死亡後才離開，錄影帶一分多鐘還原現場，驚悚畫面，令人怵目驚心。

（本報記者視頻後製）

距離蒙市槍擊案已數日，38歲嫌犯景亦新（Jing Yixin，音譯）6日在美墨邊境 被捕。此案本已告一段落，讓死者安息，但是監控錄像拍攝的一則一分鐘現場視頻，令人心情沉重。

在這則一分多鐘的視頻裡，記錄了兩名受害人在餐廳落座後沒多久，戴著黑框眼鏡的景亦新穿著深藍色運動服和藍色牛仔褲走入餐廳，他手裡拿著一個紙袋。只見他直接走到受害人面前，從紙袋裡拿出手槍，先是朝著男性受害人、37歲的李翟明（Zhaiming Li，音譯）開槍，李翟明直接倒在桌子上。女性受害人（景亦新太太）衝過去阻攔，但是景亦新直接把女性受害人推到，朝她開槍。

景亦新又朝著兩人身上補了數槍，最令人毛骨悚然的是，景亦新殺人後沒有馬上離開，並換彈匣，對男女死者再補上數槍，並站在一邊等了足足20秒的時間，不知道在這20秒裡，看著對面已經倒在血泊的兩人，他腦中在想著什麼。確認兩人已經死亡後，他才徒步離開。

這則視頻現在已在網絡上瘋傳，有相關親友表示，因為女性死者和凶嫌留下兩個女兒，原始視頻如瘋狂被轉載，將來孩子看到又情何以堪？為了表達對死者的尊重，本報特別在視頻為兩名受害人打了馬賽克。目前還不清楚兩人留下的孩子會交給何人撫養，如果沒有親屬認養，只能被送去福利院，這兩名孩子何其無辜。

無獨有偶，在中國 大陸日前也流傳著一名投資 銀行女性主管老公，打電話給老婆出軌對象的電話錄音，電話裡雙方情緒冷靜，著力於解決問題，而不是謾罵和訴諸暴力。當遭遇夫妻一方出軌，如何處理是更好的解決方式？仇恨憤怒如景亦新殺人害己，孩子人生因此改變，連餐廳業者也被牽連，至今無法營業，令人唏噓。