蒙市命案上熱搜 男死者一生坎坷

案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈。（檔案圖）

5日發生於蒙特利公園市槍擊命案，嫌犯景亦新（Jing Yixin，音譯）於6日被墨西哥邊境 調查小組逮捕。此案在網路上引發各種轉載和討論，其中還有人自稱是死者李翟明（Zhaiming Li，音譯）生前室友，表示李翟明人生坎坷，曾經有過一段婚姻。但網上流傳的說法和行凶動機，迄今仍未獲警方證實。

這名自稱是李翟明前室友的人表示，很多年沒聯繫了，沒想到知道他的消息竟然是新聞裡。李翟明生前一直在拚命打工掙錢，好不容易從中國 的鄉下娶了老婆，把老婆從中國辦到美國 ，結果女方拿到綠卡就離婚跑了。第二次戀情就是遇到死者王玲玲（LingLing Wang，音譯），沒想到對方還是有夫之婦，結果連命都送了。

案發的華人餐廳8日也未營業，老闆感覺很無奈，表示沒想到此事引發各界關注，有的直接把他的店名打在網上或者訴諸影像圖片，搞得人盡皆知。他計畫做一場法事，再開門營業，希望大家不要因此對這裡有心理陰影。

關於此案不僅一度上了新浪熱搜，引發中國網友關注，美國的華人網友們也感到唏噓，一個網友表示，因為老婆出軌結果把自己和孩子都毀了，退一步海闊天空，即使出軌也不至於這樣啊，離婚不就得了。還有人說，買房第一要素是地點，嫁娶第一要素是看性格，性格極端，再有錢、好看都不能娶不能嫁，這就是血淋淋的教訓。

還有網友關心在現場目擊到殺人的路人小孩，認為他真是萬幸又不幸啊，一輩子的心理陰影。同時同情兇嫌倆孩子，媽媽被殺，爸爸被抓，瞬間人生就被改寫了。不知道兇嫌現在有沒有後悔，不過作案後還能逃到墨西哥邊境，想必也是事先做好充足準備。只能說38歲兇嫌就這樣把自己毀了，是一個狠人。

也有網友認為這就是美國槍枝氾濫的可怕後果，極端心態的人可用槍來報復其他人和社會，在中國最多是用刀吧。記得在中國時，很多人羨慕美國可持槍，這樣政府和當官的不敢欺負老百姓太狠。現在看來，槍不受管控，誰知道哪個瘋子要做什麼。