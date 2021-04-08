領PPP貸款卻永久歇業 華資酒店被投訴

酒店員工抗議。（Unite Here Local 11提供）

酒店員工工會組織Unite Here Local 11，於7日宣布對華資酒店、洛杉磯 國際機場 Sheraton酒店旗下的Four Points酒店，向聯邦小企業管理署(SBA)投訴，稱其在領取了薪資保護計畫（PPP）資金後，沒有履行保留員工職位的責任，而是選擇永久歇業。Four Points酒店員工幾十人7日在酒店門前抗議。

Four Points酒店位於洛杉磯國際機場附近，資料顯示其於2013年開始經營，該酒店為Rui Gao集團所有，老闆為華人Rui Gao。Unite Here Local 11在對其投訴的信件中稱，該酒店共申請到440萬元的PPP貸款 ，第一筆是在2020年4月10日獲批，金額為240萬。第二筆是在2021年1月29日獲批，金額為200萬。這些資金被用於保留220個職位。然而酒店卻於2月5日宣布永久休業。

然而對於獲得第二筆的PPP貸款，申請業者需要每月向有關單位報告支出情況以及員工人數，來確保PPP貸款被使用在合理的方面。

投訴信中稱酒店的PPP貸款，本應該用於保留酒店的234名員工。然而在第一筆貸款發放的24周期限內，即在2020年7月24日，酒店向加州政府發布了永久歇業的警告，在此期間有28名員工被解雇。

對此，Unite Here Local 11要求聯邦小企業管理署對酒店查帳。目前不清楚酒店收到的440萬元PPP貸款，是否部分或全部都被豁免償還。

洛杉磯國際機場Sheraton Four Points酒店代表，對此事表示不予置評。

南加州台灣旅館業同業公會會長李德揚表示，一般來說，PPP貸款如果被豁免償還，那麼被豁免的資金必須用於員工的工資、福利、保險等的支付。酒店並要定期向銀行證明這些錢被用在員工身上。如果PPP沒有獲得償還豁免，其中特定的比例仍是需要花在員工身上的。PPP貸款的使用方面有特別規定，業主是不允許亂用的。

李德揚說，疫情期間選擇關門的酒店很多，但是酒店關門並非易事，也不能隨便就遣散員工。酒店關門後，至少仍有七、八名員工留在酒店照看，維持日常管理。不過目前隨洛縣進入橙色等級，酒店業也將逐漸恢復。酒店未來恢復只是早晚的問題，「只是希望這一改變能快點到來。」