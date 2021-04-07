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仇恨犯罪 加州最高關4年

記者王全秀子／安大略報導

華人夫婦日前在安大略暢貨中心被兩名非裔男子暴打，其中一名涉案男子已被警方逮捕，面臨仇恨犯罪、毆打、襲警等罪名。華人律師劉龍珠解讀仇恨犯罪定義及量刑，如果重大人體傷害罪名成立，可最高判處三年，仇恨犯罪可增加一年量刑，因此這名嫌犯恐面臨最高入獄四年的刑期。

劉龍珠表示，一個案子首先要構成犯罪，才會被控仇恨犯罪；事件本身如果不構成犯罪，就不存在仇恨犯罪，而是仇恨事件。因此定義為仇恨犯罪必須有個犯罪「墊底」，才能成立。

他舉例，如果是「可惡的中國人，滾回你的國家」，單純這句話不構成仇恨犯罪，因為本身沒有犯罪案件；但如果是「可惡的中國人，滾回你的國家，否則我現在就要殺了你」，就有可能構成仇恨犯罪，因此首先要有刑事恐嚇作為基礎。

根據加州刑法，如果被檢控仇恨犯罪，必須有犯罪基礎，量刑才會往上加。譬如安大略打人事件的嫌犯涉嫌毆打，構成人身傷害，這就表明已有犯罪基礎，最高刑期可達三年，如果仇恨犯罪罪名成立，將多加一年量刑，因此總共可面臨入獄四年最高刑期。通常如果涉及仇恨犯罪，檢方在求刑時可尋求最高刑期。

而根據聯邦法律，仇恨犯罪可增加的量刑更多，可以在本來犯罪的基礎上再增加十年。如果基礎犯罪涉及謀殺、綁架、折磨等指控，加上仇恨犯罪，刑期可加到無期徒刑。劉龍珠提到，很多重大傷害事件都是有聯邦調查局和聯邦法院負責，往往他們尋求的量刑比較重。

他強調，很多華人不太理解正當防衛或是替別人正當防衛（defense of others），以為恐將面臨法律控訴。然而正當防衛或是替別人正當防衛都是被允許的，不會有法律問題。只是要注意不要過度正當防衛，譬如對方已經要離開了，還追上去窮追猛打。

仇恨犯罪 華人 中國

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