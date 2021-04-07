華裔夫婦購物中心遭非裔毆打 1嫌被捕、1嫌在逃

現年34歲的Tuvorius Mencer面臨仇恨犯罪、毆打、襲警等罪名指控。（取自Gigi Graciette推特）

內陸帝國華人喜愛光顧的「安大略暢貨中心」（Ontario Mills Mall）日前發生仇恨犯罪 的傷人案件，一對年輕的華裔夫婦被毆打，身上多處充血、瘀青、破皮、甚至牙齒被打掉。安大略警局發言人Bill Russell於6日向本報證實，已逮捕現年34歲的嫌犯Tuvorius Mencer，面臨仇恨犯罪、毆打、襲警等控罪。另一名涉案的非裔 男子，警方還在調查中。

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Russell表示，警方在4日下午5時15分左右接到報警，當時受害者在一間商店，因為身體之間的距離問題，亞裔 夫婦（本報已證實是華裔）和兩名非裔男子發生衝突，但警方暫不清楚他們交流的對話。其中一名非裔男子開始毆打女受害者，旁邊還有一個路人家庭試圖幫助亞裔夫婦解圍。

Russell表示，此案仍在調查中，目前警方已逮捕一人，面臨人身攻擊重罪，襲警，以及仇恨犯罪。但他也提到，這是警方對嫌犯的指控，但還有待檢察官辦公室決定他最後被指控的罪名。針對涉及該案的第二名嫌犯，Russell表示，警方還在尋找這名嫌犯，但不方便透露有關信息，希望能儘快將這名嫌犯捉拿歸案。

華裔夫妻日前在安大略暢貨中心（Ontario Mills Mall）被兩名非裔毆打，引起主流媒體重視，包括FOX 11等主流媒體都報導這件針對亞裔的仇恨犯罪。

FOX 11的報導引用目擊者Louis Navarro的說法，他表示，當時他在走廊上走著，然後發現前方約50英尺處發生騷亂，當他抬頭看時，發現有兩名非裔男子撞擊一名亞裔女性，女性倒在地上，當他看到女性受害者摀著左臉，同時還注意到有一個無辜的旁觀者試圖向她提供援助，然後此人也遭到毆打，兩人跌倒在地上。

Navarro表示，另一個人試圖制止嫌犯，但未起效果。嫌犯走過去後，他聽到他們使用貶義詞。他聽到兩位男子嘴裡說了幾句褻瀆和貶義的話，並一邊走過。他意識到，這些話似乎更像是仇恨犯罪。

Navarro透過拍攝視頻記錄經過，並將影片提供給警察，仇恨犯罪受害者被用擔架送往附近醫院治療。他說，事發時這名女性受害者還有一個兩到三歲的小孩，這讓他非常震驚。他擁有一家保安公司，他們會定期處理這類突發事件，但是真實情況中發生，還是讓他有些措手不及。