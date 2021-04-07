我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

兩黨參議員共識 SB82法案暫擱置

記者丁曙／洛杉磯報導
加州平等公義協會主席李少敏表示，呼籲選民繼續敦促參眾議員，警惕SB82法案東山再起。（本報檔案照）
加州平等公義協會主席李少敏表示，呼籲選民繼續敦促參眾議員，警惕SB82法案東山再起。（本報檔案照）

加州民主黨參議員斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82法案將不涉及重傷、未使用致命武器的搶劫重罪，降級為一級小偷罪(Petty theft in the first degree)，5日原訂在加州參議會撥款委員會（Appropriations committee）二讀表決。面對強大的社會反對聲浪，七名委員一致投票將本案列為「擱置文件」（Suspense File），5月下旬復議。

加州參議會撥款委員會由五位民主黨籍和兩位共和黨籍委員組成，主席由第25選區參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）擔任，副主席由第36選區參議員Pat Bates擔任。 面對極具爭議性的SB82法案，兩黨參議員取得一致共識，暫時擱置，形同打入冷宮。但是，會議中沒有透露形成決議的理由。

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，SB82法案進入擱置狀態，意味著法案已接近胎死腹中，雖然在程序上還有一次復議的機會，但重新獲得通過的可能性渺茫。李少敏表示，在3月30日加州平等公義協會、加州反毒聯盟和加州滅罪同盟等團體舉行記者會後，有上百個電話打給撥款委員會，敦促委員們否決SB82法案，形成強大的輿論壓力。撥款委員會的表決結果，說明選民的聲音被聽到了。然而，選民仍要保持警惕，繼續寫信給撥款委員會反對SB82法案，預防委員會下次復議讓其起死回生。

加州參議會撥款委員會其他五位委員，包括35選區參議員Steve Bradford、38選區參議員Brian Jones、第30選區參議員Sydney Kamlager、17選區參議員 John Laird，以及第10選區參議員Bob Wieckowski。

參議員 加州 民主黨

上一則

SB82法案 民主黨議員 要求重視亞裔擔憂

下一則

加州可望6月中旬防疫解禁 紐森：未來數周不能掉以輕心

延伸閱讀

加州可望6月15日解除所有防疫限制 全面恢復正常

加州可望6月15日解除所有防疫限制 全面恢復正常
研究：加州人出走德州 因加州房價上漲 德州相對便宜

研究：加州人出走德州 因加州房價上漲 德州相對便宜
兩黨為投票法互鬥 華郵查核事實後給拜登「4個小木偶」

兩黨為投票法互鬥 華郵查核事實後給拜登「4個小木偶」
搶劫重罪變輕罪 SB82法案擱淺 嚴防起死回生

搶劫重罪變輕罪 SB82法案擱淺 嚴防起死回生
助理副地檢長：SB82將推升搶案 出警成本大增

助理副地檢長：SB82將推升搶案 出警成本大增
SB-82法案 州參會撥款委員會延後二讀表決

SB-82法案 州參會撥款委員會延後二讀表決

熱門新聞

劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

2021-04-06 02:20
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

2021-04-04 03:08
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23
網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
受害者孟女士生前照片。（記者啟鉻／翻拍）

南加遛狗被遊民刺死的華婦兒子質疑：警方為何釋放嫌犯

2021-04-04 20:21
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業