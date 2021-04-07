兩黨參議員共識 SB82法案暫擱置

加州平等公義協會主席李少敏表示，呼籲選民繼續敦促參眾議員，警惕SB82法案東山再起。（本報檔案照）

加州民主黨 籍參議員 斯金納（Nancy Skinner）提出的SB82法案將不涉及重傷、未使用致命武器的搶劫重罪，降級為一級小偷罪(Petty theft in the first degree)，5日原訂在加州參議會撥款委員會（Appropriations committee）二讀表決。面對強大的社會反對聲浪，七名委員一致投票將本案列為「擱置文件」（Suspense File），5月下旬復議。

加州參議會撥款委員會由五位民主黨籍和兩位共和黨籍委員組成，主席由第25選區參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）擔任，副主席由第36選區參議員Pat Bates擔任。 面對極具爭議性的SB82法案，兩黨參議員取得一致共識，暫時擱置，形同打入冷宮。但是，會議中沒有透露形成決議的理由。

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，SB82法案進入擱置狀態，意味著法案已接近胎死腹中，雖然在程序上還有一次復議的機會，但重新獲得通過的可能性渺茫。李少敏表示，在3月30日加州平等公義協會、加州反毒聯盟和加州滅罪同盟等團體舉行記者會後，有上百個電話打給撥款委員會，敦促委員們否決SB82法案，形成強大的輿論壓力。撥款委員會的表決結果，說明選民的聲音被聽到了。然而，選民仍要保持警惕，繼續寫信給撥款委員會反對SB82法案，預防委員會下次復議讓其起死回生。

加州參議會撥款委員會其他五位委員，包括35選區參議員Steve Bradford、38選區參議員Brian Jones、第30選區參議員Sydney Kamlager、17選區參議員 John Laird，以及第10選區參議員Bob Wieckowski。