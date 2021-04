兩黨參議員共識 SB82法案暫擱置

加州平等公義協會主席李少敏表示,呼籲選民繼續敦促參眾議員,警惕SB82法案東山再起。(本報檔案照)

加州民主黨 籍參議員 斯金納(Nancy Skinner)提出的SB82法案將不涉及重傷、未使用致命武器的搶劫重罪,降級為一級小偷罪(Petty theft in the first degree),5日原訂在加州參議會撥款委員會(Appropriations committee)二讀表決。面對強大的社會反對聲浪,七名委員一致投票將本案列為「擱置文件」(Suspense File),5月下旬復議。

加州參議會撥款委員會由五位民主黨籍和兩位共和黨籍委員組成,主席由第25選區參議員波坦蒂諾(Anthony Portantino)擔任,副主席由第36選區參議員Pat Bates擔任。 面對極具爭議性的SB82法案,兩黨參議員取得一致共識,暫時擱置,形同打入冷宮。但是,會議中沒有透露形成決議的理由。

加州平等公義協會主席李少敏(Frank Lee)表示,SB82法案進入擱置狀態,意味著法案已接近胎死腹中,雖然在程序上還有一次復議的機會,但重新獲得通過的可能性渺茫。李少敏表示,在3月30日加州平等公義協會、加州反毒聯盟和加州滅罪同盟等團體舉行記者會後,有上百個電話打給撥款委員會,敦促委員們否決SB82法案,形成強大的輿論壓力。撥款委員會的表決結果,說明選民的聲音被聽到了。然而,選民仍要保持警惕,繼續寫信給撥款委員會反對SB82法案,預防委員會下次復議讓其起死回生。

加州參議會撥款委員會其他五位委員,包括35選區參議員Steve Bradford、38選區參議員Brian Jones、第30選區參議員Sydney Kamlager、17選區參議員 John Laird,以及第10選區參議員Bob Wieckowski。