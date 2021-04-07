SB82法案 亞裔共和黨議員 旗幟鮮明反對

加州亞裔 社區高度關注的SB82法案，不僅事關社區治安，也成為檢驗亞裔民意代表的一道試題，再次凸顯政黨立場的差異，共和黨籍眾議員 皆旗幟鮮明，堅決反對。

加州第55選區華裔眾議員陳立德（Phillip Chen）指出，過去一年，加州除了因應COVID-19大流行外，亞裔成為爆發疫情的替罪羊，人們看到加州的亞裔被襲擊和搶劫事件有所增加。更糟的是，這幾年來加州政府一直通過除罪化政策，將某些刑事案件改為非刑事犯罪，立法機關還提案削減地方執法機構經費；最新的SB82提案更是登峰造極，要將搶劫罪降為一級小偷罪，並要求對相關舊案重審，豁免對罪犯的刑罰。

SB82法案將搶劫重罪，重新定義為一級小偷輕罪，為那些已被判決搶劫罪的犯人請願，重新審理舊案不僅加劇加州本已嚴重的預算危機，而且還會增多法院的積案，以及大幅增加地方檢察官的工作量。SB82還要求受害者在舊案重審時二度出庭作證，重新體驗他們本來不必經歷的創傷。雖然，SB82日昨在參議會撥款委員會被擱置。如果將來復議交付眾議會大會表決，作為加州第55選區眾議員，他將堅定投下反對票。

加州第68選區韓裔眾議員崔錫浩（Steven Choi）表示，在人們看到針對亞太裔社區的暴力和仇恨加劇，以及全國各地無數次無意義的暴力行為發生之際，SB82是可怕的公共政策。通過將許多類型的搶劫重罪降級為新的「小偷」輕罪。該法案將會失去針對可能罪犯的威懾作用，因為他們將不在乎被處以1000元罰款，而不是現行法律所規定的牢獄之災。

崔錫浩強調，SB82完全掩蓋了當前人們保護社區面臨的挑戰，尤其是許多亞裔面臨各種形式的仇恨和暴力。由於上述原因，如果SB82能夠在參議會通過並交付眾議會表決時，他將堅決反對。

加州第34選區華裔眾議員方文思（Vince Fong）表示，他反對SB82法案，如果該提案交付眾議會表決，他將投下反對票。因為該法案將削弱加州刑事法律，「我們應該做更多的事情來改善加州每個人的公共安全。」