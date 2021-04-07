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加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

加州可望6月中旬防疫解禁 紐森：未來數周不能掉以輕心

洛杉磯訊
加州州長紐森針對全面重啟舉措時表示，民眾在未來數周內勿要忽視疫情及避疫措施。（本報檔案照）
加州州長紐森針對全面重啟舉措時表示，民眾在未來數周內勿要忽視疫情及避疫措施。（本報檔案照）

加州衛生官員6日宣布，6月15日州府將解除對商業、人員聚集及娛樂活動的所有避疫規定，但戴口罩規定仍然繼續有效。此舉標誌民眾生活回歸正常的重要一步。

據悉，在新冠肺炎疫苗持續接種、新冠病毒感染入院者數量未繼續增加，尤其在已接種疫苗民眾中，州府將於6月15日取消所謂更安全經濟藍圖的四個標準，這些標準旨在通過一系列指導政策及避疫規定，讓經濟逐漸恢復正常。

加州衛生廳廳長加利表示，選擇6月15日的原因，是加州接種疫苗範圍於4月15日擴大到16歲及以上居民之後經過了兩個月，而且接種疫苗人數繼續增加，疫情相關主要數據包括感染人數、檢測陽性比例、入院感染病患等持續降低，州府才作出上述讓經濟全面恢復正常決定。

加利表示，雖然大家作出了努力，但仍處在有可能出現感染人數再次增加的情況。通往經濟生活全面正常的路並不平坦，加州民眾必須團結起來。他重申，全面重啟計畫在全州範圍內施行，無論當地疫情標準是怎樣級別。同時意味著先前民眾日常活動又重新恢復，商家可以按照正常衛生標準提供服務。但他強調，無論怎樣，目前加州範圍內的戴口罩規定仍然有效。

加利也表示，在未來兩個月州府或許根據新冠肺炎感染入院病患、疫苗供應情況，對6月15日全面重啟作出相應調整。他提醒民眾，為能夠在這一天全面重啟，繼續實施嚴格避疫措施。

加州州長紐森針對這一全面重啟舉措時表示，民眾在未來數周內勿要忽視疫情及避疫措施，尤其是面對新冠肺炎變種病毒具有更高傳染機率、對疫苗免疫力產生負影響情況下。他說，這是一場真正比賽，這些疫苗針對變種病毒和突變。這也是為什麼所有人勿要覺得萬事大吉，即使完成接種疫苗，宜繼續保持警惕。加州現在已經看到了隧道盡頭的亮光。當安全經濟藍圖規定停止時，希望學校、社區學院、大學全面恢復教師上課，而且學區學生返校上課不存在任何障礙。

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