洛杉磯聯合學區重啟 師生每周都檢測

LAUSD下周開放， 重返校園學生需每週接受新冠病毒檢測。(視頻截圖)

全美第二大公立學區 、也是加州 最大公立學區的洛杉磯聯合學區（LAUSD），將於12日陸續開放各校，為確保防疫安全，重返校園的教職員工、學生，被要求每周進行新冠病毒檢測 。

LAUSD總監Austin Beutner 5日提醒家長，計畫下周重返校園的學生，這周必須要接受新冠病毒檢測，在確診沒有感染的情況下，才能重返校園。接下來的每一周，教職員工、學生都需要按時接受新冠病毒檢測。

自4月12日起，洛學區61所小學、11所早期教育中心將首先開放。其中，幼稚園和一年級學生將於13日重返學校，二、三年級學生14日重返，四、五年級學生4月15日重返。

其餘小學和早期教育中心將在4月19日開放，初中和高中在4月26日這一周開放。重開的學校執行嚴格的新安全標準，其中一項就是免費為所有教職員工、學生，提供每周新冠病毒檢測。

自去年3月以來，由於新冠病毒大流行，加州1037所公立學校中的610萬學生，大多數都一直在家裡接受遠程教育。在LAUSD重新開放校園之前，南加州多個學區已開放部分校園。

為幫助加快重返校園的進程，LAUSD將開設25個校內疫苗接種中心，為學生家庭提供服務。