從仇恨亞裔到華婦被刺身亡

這幾個月，整個美國 社會從東岸到西岸，不時發生仇恨亞裔 事件。亞裔父老走在街頭，無端就被暴徒推搡或腳踹，輕者負傷，重者身亡，猶如無法紀社會，情勢令人憂心。

種族歧視 在美國實際存在，大夥心知肚明，但在法律約束下，膽敢搬上檯面者，畢竟少之又少，究其因就怕引起重怒，更怕法律制裁。

事實上，這種積壓在心底的仇視念頭，在新冠肺炎疫情蔓延，加上有心人士如川普之流搧風點火之下，已經引燃熊熊烈火，只待時機發作。

原本看似和諧的美國社會，經歷這場百年一遇的疫情，又有政客的炒作，原本已有歧視成見的偏激分子，自認有人撐腰，歧視亞裔找到正當性，即順勢尋機發洩；亞裔老弱婦孺難有抵抗力，就成為攻擊對象，也揭開美國種族仇視的真實面。

亞裔何其不幸，在疫情下本已是受害者，對於美國社會貢獻，出錢出力，甚至奉獻生命，並不比其他族裔少，卻在此時刻，成了疫情代罪羊、仇恨亞裔者的受氣包，既不公平，更不合理。

亞裔面對這刻意塑造的不友善環境，固然應該團結合作，據理力爭，對於法律制裁與政客惡意抹黑，更不應姑息、縱容，任其無限放大，無法無天。

亞裔既然身在美國，平日克盡義務，就應享有合法權益，司法更應保障。而諸如川普「中國病毒」歧視性的言論，導致歸罪亞裔，惹來不斷歧視的風波，更應譴責，不能任其積非成是；如未能正本清源，阻斷這一類妖言惑眾，亞裔要走出這段代罪之路，還是很遙遠。

在亞裔備受歧視的當下，在河濱縣又發生一起令人遺憾的悲劇。一位64歲華裔婦女清晨在大街遛狗，竟然被一名23歲女性遊民刺殺身亡。

無辜被刺死的華婦與世無爭，也未與人結怨，卻在大清早健行遭殺身之禍，值此亞裔備受欺凌，出門都有不安全感之際，不得不令人質疑，美國社會怎麼了？既不能保護人民免於恐懼的自由，也不能保障免於歧視的自由，法治防線崩塌陷落，人民如何安居樂業？

這起華婦喪命事件，行兇的女性遊民，3月底才因襲擊他人，被河濱警局逮捕，卻因為新冠肺炎期間，以「出庭候傳」形式釋放，沒有想到不到一星期，這位前科犯就動刀殺人，充分顯示加州對於前科犯的寛大政策，造就了原先可避免無辜者遇害的災難。

面對加州修改刑事法，屢屢寛待刑事罪犯，對於仇恨犯罪也不視為重罪，對前科犯又網開一面，等於對許多罪行大開綠燈，再加上民主黨極力推薦的SB82法案，都對所謂未持械傷人的盜竊行為，視為輕罪，在如此「友善」的環境下，仇恨亞裔犯罪與遊民刺殺華裔，看來都非罪大惡極，等於間接鼓勵偏激分子、失業遊民，放心表態、率性發洩，結果倒楣的是無辜的亞裔、善良的百姓。

加州如再由左派政客恣意修法，極力縱容胡作非為，一旦罪犯保護傘的SB82法案過關，善良的老百姓想要安居樂業，還能有什麼期待！