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洛縣疫情好轉 黃級不輕易開啟

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣不會立刻進入黃色等級重啟。（美聯社）
洛縣不會立刻進入黃色等級重啟。（美聯社）

洛杉磯縣新冠疫情持續好轉，5日僅新增一例新冠死亡病例，新增確診366人。洛縣於5日進入加州橙色等級的經濟開放階段。洛縣衛生局局長費若強調，民眾依然要保持警惕，做好防疫，並稱短時期內不會開啟黃色等級的最寬鬆防疫階段。

洛縣5日修改旅行建議，對於完成疫苗注射，且沒有新冠肺炎症狀的民眾，返回洛杉磯縣可以不必隔離，也不必做新冠病毒檢測。但是即便完成了疫苗接種，洛縣衛生局呼籲民眾取消不必要的旅行，旅行過程中戴口罩和保持社交距離。沒有注射疫苗或完成一半注射的民眾，返回洛縣後仍必須隔離。若在返回後的三到五天內檢測結果為陰性，需隔離七天，若沒有檢測，需隔離十天。

洛縣疫情數據上周達到橙色等級，但洛縣政府作風保守，5日才開啟橙色等級。事實上，加州政府原來規定，在一個等級中至少保持三周才能降級到另一個等級，但加州政府上周取消該規定，洛縣原來可以和橙縣一樣，上周三就進入橙級的階段。

費若表示，洛縣目前不會立即進入黃色階段，至少會在橙色階段待滿三周。目的是為了防止突然的經濟開放，導致疫情加重。

加州重啟分為四階段，分別是紫色、紅色、橙色和黃色。黃色階段為最輕階段，可進行的經濟行為最多。想要達到黃色階段，洛縣新冠傳播率須為每10萬居民一例以下。不過加州政府表示，本周將更改傳播率標準為每10萬居民在2例以下，原因是加州預計在6日，完成在低收入地區的400萬劑疫苗注射。

儘管加州政府放鬆黃色階段的疫情數字標準，但費若表示以洛縣目前的傳播率，進入黃色階段還為時太早。

洛縣進入橙色階段，可進行的商業行為較加州政府的規定更嚴格。洛縣規定超市等零售業室內不得逾75%客容量，並「強烈建議」4月15日之前不超過50%。

在橙色級別下，電影院、教堂，博物館，動物園，水族館，餐廳的客容量將從25%提高至50%；健身房將從10%提高至25%；紙牌室和家庭娛樂中心可以開始室內營業，客容量不超過25%；道奇球場觀眾數量可從目前的20%上升至33%；主題公園可從15%上升至25%。

洛縣 加州 疫情

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