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SB-82法案 州參會撥款委員會延後二讀表決

記者王若然／洛杉磯報導
SB-82將某些原本為重罪的犯罪定義為輕罪。（pexels）
SB-82將某些原本為重罪的犯罪定義為輕罪。（pexels）

華人密切關注的加州SB-82法案法案，原訂5日在參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）討論投票，但原訂於上午9時的會議延期進行，因此SB-82法案未能如期投票。這項法案重新定義加州刑法，把部分搶劫重罪，降為小偷輕罪，刑期從最高九年，降為一年，引發極大反彈。

當天委員會的聽證為該法案的「二讀」(second reading 。根據州參會立法紀錄，該委員會於3月17日以四比一投票通過該法案的「一讀」(first reading)。該法案由民主黨籍參議員斯金納（Nancy Skinner）提出，先在參會通過「二讀」。接著將在參眾兩會一起討論並投票。一般法案需要在參議會獲至少21票，在眾議會至少要41票才能通過。

SB-82法案引來不少民眾反對。該法案將刑法486條竊盜罪(Theft)罪劃分為三種：重竊罪(Grand Theft)、一級小偷罪（Petty theft in the first degree）和「二級小偷罪」（Petty theft in the second degree）。

「一級小偷罪」定義為，涉及金額在950元以下，且沒有使用致命武器，或未給受害人造成嚴重身體傷害，最高處以一年監禁或1000元罰款，或兩罪併罰。在此條例下，某些類型的搶劫將被降為一級小偷罪。

「二級小偷罪」是指不在上述重竊罪和一級小偷罪定義內的竊盜罪，都屬二級小偷罪，刑期最高六個月刑期或1000元罰款，或兩罪併罰。

SB-82在華人社區引起強烈反彈，華人自發的保衛社區安全的「東聖谷亞裔治安互助會」（East San Gabriel Citizens Against Crime）組織，近日努力收集反對該法案的簽名。該組織表示，對參議員斯金納提出的法案表示震驚，尤其是在新冠疫情期間，與近期針對亞裔社區罪案高發的時期，該法案是「火上澆油」，公然縱容罪犯多次作案。在華人聚集的東區，包括羅蘭岡地區，近幾個月連續發生多起針對亞裔女性的搶劫犯罪，民眾對此苦不堪言。

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