向亞裔婦扔石頭 橙縣男仇恨犯罪起訴

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）說，拒絕容忍橙縣任何仇恨犯罪。（檔案照）

橙縣地區檢察長史匹澤（Todd Spitzer）辦公室5日表示，一名男子在橙縣富樂頓(Fullerton)市向一名韓裔婦女和她六歲的兒子扔石頭，面臨仇恨犯罪 和侵害民權指控，如果被定罪，面臨最高六年刑期。

檢方發布新聞稿指出，28歲的Roger Janke 3月31日下午3時向一名亞裔 婦女駕駛的汽車 扔石頭，砸破擋風玻璃，被告Janke後來告訴警方，該地區的韓國人曾試圖控制他。

Janke被指控侵犯民權(civil rights)、蓄意破壞，向車輛投擲物品、仇恨犯罪等重罪檢控。目前Janke沒有認罪。

案發時，38歲的亞裔婦女開著Tesla 汽車，行駛在富樂頓市Hughes Drive 和Bastanchury Road附近，她六歲的兒子坐在車裡，當下Janke向她的汽車扔了兩塊石頭，損壞了保險槓，並砸破擋風玻璃。被害人隨即開車去附近公園，撥打911報警。

史匹澤說：「我拒絕容忍橙縣發生任何仇恨犯罪，亞裔婦女應該能安全地帶著孩子在街上開車，不必擔心由於膚色受到攻擊。我們致力於繼續在法律最大範圍內起訴仇恨犯罪，傳達強烈信息，在這裡沒有任何容忍仇恨犯罪的餘地。」