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華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

記者王全秀子／安大略報導
劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）
劉太太身體多個不同部位被毆打受傷。（劉太太提供）

南加內陸帝國最大的購物中心「安大略暢貨中心」（Ontario Mills Mall），日前發生一起疑似歧視亞裔仇恨犯罪案。華裔劉先生一家三口4月4日購物時，被一名非裔年輕男子言語挑釁，隨後並被這名男子及其友人暴打，他們年僅四歲的女兒在一旁目睹一切，狂哭不止，為一家身心帶來巨大傷害。安大略警局已逮捕兩名涉案非裔男子。

劉太太身上多處瘀青。（劉太太提供）
劉太太身上多處瘀青。（劉太太提供）

疑與仇亞裔犯罪潮有關

劉氏夫婦懷疑這與最近亞裔仇恨犯罪風潮有關。劉太太表示，4日復活節當天，一家三口去商場購物，下午5時左右，劉先生在一家服飾店準備結帳，劉太太當時未和先生站在一起，與女兒在旁邊更衣室。結帳時劉先生正拿著手機打完電話時，一名身穿綠色T恤的非裔年輕男子上前和他搭話。

由於劉先生英文不好，無法和對方溝通，劉太太見狀上前，發現這位年輕男子說，不要在我身邊走過（stop walking around me）。劉太太覺得這名男子態度不友善，告訴先生原話後希望先生不要理會這名男子。沒想到這位男子更變本加厲，摘下口罩對著劉先生一番嘲笑，大意是劉先生不懂英文。

劉先生嘴角破裂，一顆牙齒被打掉。（劉太太提供）
劉先生嘴角破裂，一顆牙齒被打掉。（劉太太提供）

隨後另一名穿著白色T恤的非裔男子走近，據信是出言不遜男子的兄弟走過來，手肘碰到劉太太的胸部，劉太太感覺被冒犯，雙手交叉抱胸做出自衛防護。這時綠色T恤男子對著劉先生揮手就是一拳，劉太太見狀想去勸架，卻沒想到身著白T男子跟著上前毆打劉先生，拉架中劉太太也挨到一拳。

隨後兩名男子離開現場，劉先生氣憤不已，希望抓到他們交給警方，於是跟隨在後。劉太太則趕緊撥打911報警，結果走到另一家店舖門口，兩名非裔男子又出手打人。劉太太的面部挨了三至四拳，當時左臉沒有知覺，左眼充血，下巴、後背、腰部、屁股、腳的小拇趾都是淤血，受到不同程度傷害。劉先生也很慘，嘴角破裂，門牙旁的一顆牙齒被打掉。四歲的女兒目睹

這一切，受到嚴重驚嚇大哭。劉太太表示，幸好旁邊有好心路人抱著女兒，不斷安慰。

2非裔嫌犯晚間遭逮

警察抵達現場前，兩名非裔男子已逃離，旁邊商店的好心店員，讓劉氏一家三口到店內避難，並提供點心和水安撫女兒。警方後將劉氏夫婦送往附近醫院治療，並做好筆錄，拍下傷情照片留作證據。

他們在醫院一直待到晚上8時，得知警方根據現場目擊者及初步調查後，已逮捕綠色T恤的嫌犯，他們又前往警局指認。5日早上安大略警方也逮捕白衣男子，也被劉氏夫婦指認。

劉先生表示，當時只覺得他和家人受到欺負，不能平白無故被人打一頓，一心想抓住兩名嫌犯。現在想想都覺得害怕，因為萬一他們攜帶凶器，他不敢想像後果。他很感謝案發過程中為他們提供幫助，和伸出援手的路人和店員。

劉太太的左眼受傷充血。（劉太太提供）
劉太太的左眼受傷充血。（劉太太提供）

劉先生提到，全美各地近日接連發生歧視亞裔仇恨犯罪，他未曾想到這種事情也會發生在他身上，或許對方看到他是瘦小身形的亞裔，又不太會說英文，以致出言不遜和拳打腳踢。

在毆打過程中，一位好心路人想拉開嫌犯，卻不幸被打，劉先生對這名好心人感謝不已，同時對對方無辜被打表示抱歉。他很慶幸該案發生在鬧市，警方才能很快抓到嫌犯。

本報記者5日向安大略警局求證，巡官Scutella表示，此案涉及其他人，案件還在調查中，無法透露詳情，本案是否為仇恨犯罪，目前暫未獲證實。

根據路人拍攝視頻記錄，涉案的兩名非裔男子分別穿著綠色T恤和白色T恤，現已被警方逮...
根據路人拍攝視頻記錄，涉案的兩名非裔男子分別穿著綠色T恤和白色T恤，現已被警方逮捕。（劉太太提供）

非裔 亞裔 仇恨犯罪

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向亞裔婦扔石頭 橙縣男仇恨犯罪起訴

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