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23歲女遊民街頭刺死華婦 3月底才傷人被捕獲釋

河濱市訊
在河濱縣涉嫌刺死華裔孟姓婦女的遊民達琳‧斯蒂芬妮‧蒙托亞。（河濱縣警察局提供）
在河濱縣涉嫌刺死華裔孟姓婦女的遊民達琳‧斯蒂芬妮‧蒙托亞。（河濱縣警察局提供）

河濱市警局發布新聞稿指出，華裔女性孟克杰（Ke Chieh Meng）3日（周六）清晨遛狗時被一名女性遊民刺傷，腹部大量出血，警方據報趕到位於La Sierra街區Stonewall Drive以北的Golden Avenue現場，緊急將受害人送往當地一家醫院，她不幸傷重身亡。

案發後不久後，警方接到鄰居打來的電話，報告說一名婦女走過他家院子，形跡可疑。警方搜查了附近地區，拘留該名女子。嫌犯是23歲達琳‧斯蒂芬妮‧蒙托亞（Darlene Stephanie Montoya），是來自蒙特利公園市的遊民。

河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）
河濱縣被刺死的華裔孟姓婦女Ke Chieh Meng。（河濱縣警察局提供）

初步調查顯示，孟女士3日上午7時30分左右在金街（Golden Avenue）牽著兩隻小狗散步，當時她遭到蒙托亞的隨機襲擊。警方確定蒙托亞是襲擊者，並將其逮捕。她因謀殺、使用武器以及涉嫌受非法藥物影響被拘留，目前沒有獲保釋。

蒙托亞是來自蒙特利公園市的遊民，3月30日（周二）曾被河濱市警察局逮捕，當時她在91號公路立交橋的泰勒街上，用滑板襲擊了一名婦女。警方當時逮捕蒙托亞，並以使用致命武器罪移檢方，但由於目前在COVID-19大流行期間的緊急保釋時間表，她被以「出庭候傳」的形式被釋放。

蒙特利公園 警察 華裔

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