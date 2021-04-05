河濱街頭濺血…華婦遛狗遭女遊民當街刺死

一名附近白人居民（中）送上鮮花，並向受害者親友詢問案發過程。（記者啟鉻／攝影）

南加州河濱市（Riverside city）一名華裔六旬女性，3日早晨遛狗步行時，突遭遊民刺殺身亡。4日事發地仍有受害者留下的斑斑血跡，與當地居民及親友獻上的鮮花紀念。受害者的獨生子小白4日受訪時悲痛萬分，質疑警方在犯案遊民之前被捕後再釋放，導致母親遭襲擊身亡。

影音來源：記者啟鉻

警方認為，遊民是隨機作案，家屬表示懷疑，認為遊民從背後直接偷擊華人 女性受害者，是否涉及仇恨亞裔 犯罪。親友並提醒華人民眾，目前社會治安不靖，外出切勿一人獨行，避免發生意外。

受害者是現年64歲華人女性孟克杰（Ke Chieh Meng），來自中國北京，2011年搬遷到案發附近的社區。該社區亞裔居民不多，一向很安靜。據受害者友人金先生表示，近年來，社區出現一些遊民，但也相安無事。孟女士平時有個習慣，晨起會順著街路遛狗健行。一般都是在上午8時以後。3日因為要為過世的母親掃墓，所以7時許就早起外出遛狗，沒想到發生意外。

據親友表示，孟女士走出家門後，順著Golden街向南走在人行道上，接近Stonewall路時，一名年輕女性遊民（有英文媒體稱是變性人）從對街橫越Golden街，手持匕首從後面襲擊她。當時孟女士牽著兩條狗根本沒有注意後面有人偷襲，遭刺多刀後，流血不止，行凶後遊民立刻逃走。

受害者孟女士生前與愛犬合影。（記者啟鉻／翻攝）

金先生說，孟女士受傷後，牽著兩條寵物狗的繩索並未鬆手，她試圖向返家的方向走，走了數十米後倒地不起，鮮血流在地上。有附近居民看到有人倒地，向警方報警。不過上述遊民行凶細節，警方尚未證實。

金先生與孟女士是多年好友，也住在同址。金先生說，當天早晨看到孟女士出門，很久未歸，覺得異常並按照平時遛狗路線尋找。看到在事發路口附近有警方拉起警戒黃帶，交通限制。起初以為是普通交通事故，後來才知道是她出事。

金先生說，孟女士性格開朗，為人善良樸實，喜歡寵物、園藝、烹飪。自中國來美後一直在餐館打工，供唯一兒子讀大學深造至畢業，她還堅持學習英語。兒子小白現在在德州 創業，孟女士計畫過一段時間等待疫情進一步緩和，去德州看兒子、兒媳，也希望能盡快抱孫子，沒想到發生意外。

孟女士的兒子小白表示，母親遭遇意外，是遊民行凶導致，但警方也有責任，為什麼兇犯先前有過一次襲擊他人的案件，被拘捕後卻再釋放，讓兇犯再次行凶導致母親身亡。如果不是他的母親遭襲擊，或者還有可能其他人也會遭遇意外。

事發路口附近。（谷歌地圖） 鄰居與親友在事發地獻上鮮花。(記者啟鉻／攝影）

當天孟女士的一些親屬都前來她家關心探望，他們說，是否孟女士遭襲擊致死案與現在仇恨亞裔犯罪有關，希望警方調查清楚。還有親屬認為，孟女士遭襲案件，也直接告訴華人，治安惡劣，需要謹慎提防，尤其是女性平時外出需至少一人陪伴，保證生命安全，千萬要小心。