我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

配偶終生提取信託好處多 雨傘險值得買

記者謝雨珊╱蒙特利公園市報導
律師兼會計師周恩明。（線上截圖）
律師兼會計師周恩明。（線上截圖）

生老病死是每個人必經過程，如何讓人生最後階段有尊嚴、有保障，這也是每個人必須認真思考的議題之一。

設立信託是傳承資產非常重要的工具。律師兼會計師周恩明（Alan Chow）3日在世界日報「牛年理財系列」第二場講座上，介紹受到許多華裔家庭歡迎的配偶終生提取信託（SLAT)的好處。

拜登總統上任以後，遺產稅相關規定可能面臨大改變。個人遺產稅免稅額恐將從1158萬元調降至350萬元，這將影響許多家庭。美國的信託項目，分為個人可撤銷的信託及不可撤銷的信託。任何名列在個人名下的現金、股票、房產、債卷、壽險都可放入信託中，設立信託避開不了贈與稅及遺產稅。

周恩明表示，配偶終生提取信託的設置人或信託人，可將錢贈與給配偶終生提取信託，將配偶和其他信任者設為受益人，而受益人便可享有信託內的現金值與壽險福利。不過信託人可制定信託提領的規定，包括領多少錢，子孫的錢不可被他們的配偶瓜分等。許多條例均可保障資產得以傳至下一代。

許多人認為不可撤銷的信託無法被改動，但周恩明強調，加州法律允許不可撤銷信託可以在受益人同意狀況下，修改信託內的內容。將資產轉移到信託，再也不用怕任何人可搶走屬於你的財產，即便是配偶也不行，因為信託內容是可以被修改的。他說，信託有好處也有壞處，但好處更多，只要花一筆錢就可以保障龐大資產，是一個守護財產的工具。

周恩明也提到，退休金不可放進信託內，多數的國外資產可以放入信託。建議設立信託時，最好買個「雨傘險（umbrella insurance）」，以防子孫輩出事，仍可保護個人財產。

值得注意的是，在拜登執政下，未來遺產贈與可能不超過100萬元；朝代信託可能從沒限制變成最多只能做50年；死後的遺產成本墊高稅法(Stepped-Up Basis) 也可能將被取消，大眾應關注改變。

世界日報「牛年理財系列」第二場講座主題實用，大眾迴響熱烈。紐約人壽副總裁孫東明預告下一場講座內容，將探討商業規畫，如何在合情合理合法下，將商業利益最大化，請鎖定世界日報。

世界日報 拜登 壽險

上一則

二戰華裔老兵 97歲金凱華獲頒退伍軍人協會獎章

下一則

善用延稅、免稅 退休更有保障牛年理財專家: 可讓1元在20年後有104萬和8萬之差 宜盡早規畫

延伸閱讀

配偶終生提取信託好處多

配偶終生提取信託好處多
俄羅斯軍力集結邊境 拜登申明堅定支持烏克蘭

俄羅斯軍力集結邊境 拜登申明堅定支持烏克蘭
拜登再廢川普舊規 取消制裁國際刑事法院檢察官

拜登再廢川普舊規 取消制裁國際刑事法院檢察官
駕車撞國會警 1死1重傷……嫌犯遭擊斃

駕車撞國會警 1死1重傷……嫌犯遭擊斃
對台招手又堅持一中…拜登政府想兩面討好

對台招手又堅持一中…拜登政府想兩面討好
美日峰會16日舉行 拜登會菅義偉 文在寅隨後訪美

美日峰會16日舉行 拜登會菅義偉 文在寅隨後訪美

熱門新聞

網上流傳的這則消息，實際是CDC用來追蹤接種者身體狀況的v-safe軟件。（截圖）

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

2021-03-29 20:23
橙縣芳泉谷（Fountain Valley）一白人男子駕駛銀色Lexus汽車（紅圈處）23日早上辱罵Judy滾出社區。（Judy提供）

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

2021-03-27 15:40
鑽石吧長青會卡拉OK班班長張秀娟，與疫情抗爭兩個多月，本周終於重新回到奇諾岡溫暖的家。（鑽石吧長青會提供）

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

2021-03-28 18:39
洛杉磯市街頭搶案，紅衣黑人嫌犯走向受害者。（LAPD提供）

洛杉磯市街頭 黑人嫌犯重拳擊倒路人搶劫背包手機

2021-04-01 15:18
柯斯塔梅沙(Costa Mesa)警方28日在搜尋一對嫌疑人。（警局臉書）

南加華人常進出的購物中心停車場 驚傳兩人被搶

2021-03-28 17:36
南加州韓裔國會眾議員朴銀珠。（本報檔案照）

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

2021-04-03 17:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議