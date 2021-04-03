對抗變異病毒 洛縣仍處緊急狀態

洛縣從5日開始進入疫情限制稍寬鬆的橙色等級。（取自洛縣縣府臉書）

洛杉磯縣公共衛生局2日公布，當日新增692例確診病例，74例死亡。目前有634例患者住院，其中26％在重症監護病房。洛縣 從5日（周一）開始進入疫情 限制稍寬鬆的橙色等級，並發布依照橙色等級的衛生指令。

洛縣衛生官員敦促居民繼續採取預防措施，承認目前有關疫情狀態的混雜信息。縣衛生官員Muntu Davis表示，衛生部門仍在收集變異病毒等其他數據，所以民眾必須了解現狀仍然處於緊急狀態。至關重要的是，企業必須遵守衛生官員的衛生指令，以保護工作人員和客戶並最大程度地減少病毒傳播。洛縣能否控制疫情以及工人和客戶的安全保障，取決於企業是否充分實施衛生指令和物理隔離要求。

Davis表示，他了解人們對病毒的變異感到震驚，因為大家可能會感到困惑，包括疫苗 的成功，重新開放企業的計畫，病毒變異的威脅，以及必須謹慎行事，戴口罩和保持社交距離，要繼續應對變異病毒就必須堅持這麼做。

從日前開始允許開放遊樂園、戶外直播活動和戶外專業體育賽事，並採取安全措施，包括客容量限制，社交距離，以及對戴口罩，吃喝飲食的要求。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，疫苗接種取得良好進展，但仍需12周時間才能達到16歲及以上人群80％的疫苗接種率。採取必要的安全措施以防止被感染，並在符合條件時接種疫苗；避免大型聚會；在公共場所和與不住在同一戶的人接觸時戴上口罩，堅持洗手；遵循這些安全措施是控制疫情倒退的唯一方法。

截至3月27日，洛縣65歲及以上的居民中有68.4％的人至少接受一劑疫苗；18歲及以上的人口中，總共有33％的人至少接種一劑疫苗。本周總共有37萬8400劑藥物分配給洛縣，下周公共衛生部門預計將收到近39萬7000劑疫苗，其中68％的疫苗將送往最脆弱社區的所在地。